В подтопленные деревени в Башкирии направили очередную партию гумпомощи

Очередная партия гуманитарной помощи под руководством замглавы администрации Аскинского района по социальным вопросам и кадровой политике Эльзы Ахметгареевой выехала в деревни Уршады, Чурашево и Султанбеково.
Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, жителям будут доставлены продукты питания, средства личной гигиены, товары первой необходимости и другие необходимые вещи.
В формировании очередной партии гуманитарного груза приняли участие коллективы районного Дома культуры и Центра бухгалтерского обслуживания, жители Дюртюлей, сотрудники Караидельского межрайонного суда, медицинского центра «Доктор +», детского сада № 2, физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр», а также все неравнодушные местные жители.
«Отдельную благодарность выражаем волонтёрам, которые принимают участие в сборе, погрузке, доставке и выдаче гуманитарной помощи. Благодаря их помощи и неравнодушию жители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают необходимую поддержку. Благодарим всех, кто в эти дни проявляет отзывчивость, взаимопомощь и заботу о земляках», — отметили в администрации района.
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