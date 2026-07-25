Режим «Беспилотная опасность» прекратил действие в Башкирии

Режим «Беспилотная опасность» на территории республики снят. Также прекращены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Об этом сообщил руководитель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов и другие экстренные службы Башкирии.
Отметим, что режим опасности БПЛА действовал в регионе почти пять часов. Согласно информации на онлайн-табло международного аэропорта «Уфа», на вылет и прилет задержаны более 20 рейсов в Казань, Санкт-Петербург, Москву, Сухум, Анталью, Ереван, Стамбул, Иркутск, Новый Уренгой, Екатеринбург, Минеральные воды.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что над Башкирией силами ПВО Минобороны РФ сбиты вражеские БПЛА.
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