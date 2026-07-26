В Башкирию пришла экстремально жаркая погода

В воскресенье, 26 июля, в Башкирии ожидается экстремально жаркая погода. Как сообщили в МЧС РБ, днём столбики термометров поднимутся до +31…+36 градусов, местами – и до +38. Осадки не прогнозируются.

В Уфе будет переменная облачность, без осадков. Ночью +18…+20, днём +34…+36 градусов. В спасательном ведомстве рекомендуют гражданам быть осторожными.