В Башкирии обнаружили краснокнижного жука

Редкая находка зафиксирована в окрестностях деревни Урожай Иглинского района, где обнаружили альпийского усача (Rosalia alpina), занесенного в Красную книгу республики. Насекомое удалось сфотографировать.

По информации минэкологии РБ, этот вид служит биоиндикатором здоровья лесных экосистем: он обитает исключительно в старовозрастных древостоях, заселяя ослабленные или погибшие стволы, и участвует в естественном круговороте веществ. Сокращение популяции усача указывает на нарушения в экосистеме.

Специалисты призывают при встрече с жуком не тревожить его, а сделать фото, зафиксировать дату и координаты места и передать информацию в профильные ведомства.