Главу СК Башкирии наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Главному следователю республики Владимиру Архангельскому указом Президента России Владимира Путина вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Высокую награду Архангельский получил из рук председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Отмечается, что руководитель республиканского ведомства отмечен за многолетние заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов жителей, а также высокий профессионализм.

Ранее следователь из Башкирии рассказала, что хранит в шкафу.