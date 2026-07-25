Следователь из Башкирии рассказала, что хранит в шкафу

Журналист информационного агентства «Башинформ» побеседовала с человеком, для которого работа в правоохранительных структурах стала не просто службой, а настоящим призванием. Заместитель руководителя Туймазинского межрайонного следственного отдела СК России по РБ Ригина Фаррахова прошла путь от следователя полиции до старшего офицера Следственного комитета. В подростковом возрасте она приехала из Казахстана в башкирский город Октябрьский, со школьной скамьи заинтересовалась вопросами права и юриспруденции, а сегодня руководит расследованием самых тяжких преступлений сразу в трех районах Башкирии.

— Ригина Равильевна, вы прошли путь от системы МВД до Следственного комитета. В чем принципиальная разница в подходах к расследованию между ведомствами? Что изменилось в вашей работе после перехода на должность старшего следователя в СКР по РБ, а затем замруководителя?

— Работа в МВД дала мне мощнейший опыт расследования самого разного рода преступлений. Мне поручили неочевидные случаи. Изначально, когда набираешься опыта, дают именно их. Это просто колоссальная нагрузка: 90 дел в производстве, при этом штук 60 материалов проверки, и ты должен успеть всё. Когда азарт есть — успеваешь. Потом со временем уже поручаются более сложные дела.

Когда перешла на службу в следственное управление старшим следователем, особой разницы в обязанностях не почувствовала — структура допросов едина, цель одна: установить истину и добыть доказательства. Изменилась лишь квалификация. Если раньше я занималась экономическими преступлениями, то здесь в производстве появились убийства, статьи об истязаниях и неисполнении родительских обязанностей. А назначение заместителем руководителя полгода назад добавило ответственности. Теперь я отвечаю не только за себя, но и за весь коллектив на три района — Туймазинский, Шаранский и Бакалинский. Главная сложность — распределить лавину материалов так, чтобы ничего не упустить по срокам, и вовремя подставить плечо молодому сотруднику.

— Ваша специализация охватывает диаметрально противоположные составы: от коррупционных схем и мошенничества до убийств. Как переключается этот внутренний регистр при переходе от кабинетной аналитической работы по экономическим преступлениям к осмотрам мест происшествий по тяжким насильственным статьям?

— Расследование экономических преступлений требует кропотливой аналитической работы, изучения сотен документов и бухгалтерских экспертиз. Преступления же против личности требуют оперативности, внимательности к деталям и постоянного взаимодействия с криминалистами. Переключаться помогает профессиональный опыт. Следователь должен держать в голове десятки процессов одновременно. Усидчивость тоже играет большую роль.

— Какой принцип взаимодействия внутри цепочки «следователь — оперативник — эксперт» вы считаете залогом успешного раскрытия?

— Только совместная работа. Каждый участник выполняет свою задачу, и никто не тянет одеяло на себя. Практика показывает, что именно слаженная командная работа приводит к положительным результатам. Команда подбирается по духу, люди притягиваются друг к другу. Случайных сотрудников у нас нет.