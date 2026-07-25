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10:45 (UTC+5), 25 Июля 2026

В Башкирии обнаружили жука из Красной книги России

Он живет только в старовозрастных лесах.

Фото: Красная книга РФ | Официальный сайт
Наталья Овчарук

Редкая и важная находка. В Иглинском районе Башкирии обнаружили и сфотографировали Rosalia alpina — альпийского жука, который внесен в Красную книгу России.

«Этот жук — индикатор здоровья лесов. Он живет только в старовозрастных лесах, заселяет ослабленные или мёртвые стволы и помогает возвращать питательные вещества в почву. Его исчезновение — сигнал о разрушении экосистемы, поэтому важно беречь его среду обитания. Если встретите жука — не ловите, а сфотографируйте, отметьте дату и место и передайте данные специалистам», — посоветовали специалисты Минэкологии республики.

Альпийские усачи или розалия (лат. Rosalia alpine) относятся к семейству жесткокрылых. Они отличаются необычным черно-голубым окрасом и длинными усиками со множеством сегментов.

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, что в республике весной расцвели цветы, занесенные в Красную книгу.

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