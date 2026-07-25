Стала известна паводковая обстановка в Аскинском районе Башкирии

Вода полностью ушла со всех 107 подтопленных придомовых территорий в деревнях Султанбеково, Чурашево, Камашады и Уршады. Об этом сообщили власти Аскинского района.

Известно, что в муниципалитет доставили два грузовика с гуманитарной помощью для жителей, пострадавших от паводка. Сбор организовала администрация Кировского района Уфы во главе с Илвиром Нурдавлятовым. Жители, предприятия и организации города передали питьевую воду, продукты, масло, газовые баллоны и другие предметы первой необходимости.

Ситуация остаётся на контроле.

Напомним, в Уфе продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения.