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21:20 (UTC+5), 23 Июля 2026

В Уфе продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения

Фото: Илвир Нурдавлятов | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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В Уфе собирают гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Аскинском районе. Сбор проходит в Кировском районе столицы по адресу улица Пушкина, дом 85. 

Администрации Кировского и Октябрьский районов города передали более тысячи пятилитровых бутылок питьевой воды.

Глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов поблагодарил местных жителей и предприятия за оперативный отклик.

Активно включились в сбор и другие районы. Глава Советского района Айдар Базгутдинов выразил признательность учреждениям, предпринимателям и неравнодушным уфимцам за участие в помощи, пострадавшим от подтопления.

Глава Дёмского района Иван Иванов сообщил, что собранный гуманитарный груз тоже передан для транспортировки. Он также поблагодарил жителей и бизнес за отзывчивость.

Администрация Кировского района во главе с Илвиром Нурдавлятовым опубликовала перечень первоочередных нужд, в котором особо выделены помпы, шланги, насосы для откачки воды, постельное бельё, подушки, одеяла, матрасы, продукты питания длительного хранения, бутилированная питьевая вода, бытовые газовые баллоны, бытовая химия и средства личной гигиены.

Кроме того, в пункт сбора принимают медикаменты, новую одежду и обувь, товары для детей и другие предметы первой необходимости.

Ранее в подтопленные деревни Аскинского района направили очередную партию гумпомощи.

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