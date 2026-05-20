10 главных цитат Радия Хабирова про внедрение ИИ в Башкирии
Радий Хабиров обозначил ключевые задачи по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни и экономики. Собрали самые интересные заявления.
«Я считал, что все, связанное с ИИ, это дело молодых. Но потом подумал: «А почему их, а не нас, шестидесятников? Мы свидетели аж двух промышленных революций. На моё поколение выпало быть и умным, как говорится, и красивым».
«Поручаю всем министерствам и ведомствам подготовить свою программу внедрения ИИ».
«Моя задача – создать инфраструктуру и поставить задачи для того, чтобы сформировалась экосистема, появился рынок для технологических решений в области искусственного интеллекта».
«Мы искусственный интеллект первое время в работе правительства будем вводить мечом и огнём. Но по-другому не получится, наверное».
«Мы конкурируем не с государствами, а с другими регионами. Если мы сейчас не будем входить в цифровую трансформацию, то существенно отстанем».
«В головах людей искусственный интеллект связан с представлениями, которые сформировал Голливуд. Это Терминатор, восстание машин и тому подобное. До сих пор идёт дискуссия: «искусственный интеллект — это зло или добро?». Я предлагаю вообще не заморачиваться на эту тему и не давать оценки. Нам надо сконцентрироваться на том, что нам нужно-то от этого искусственного интеллекта?».
«Я никакой специалист в искусственном интеллекте, но у меня достаточно долгая политическая жизнь. Моя управленческая интуиция говорит: «Либо мы туда идём и будем успешны, либо остаемся в череде повседневных забот и неуспешны».
«Государство должно стать локомотивом, которое приведет новые технологии в экономику, на производство, в госуправление, образование, другие сферы – качественно изменит жизнь в республике».
«Казалось бы, искусственный интеллект, интернет — это всё либеральное. Но для некоторых решений, чтобы всё это либеральное подтолкнуть, нужны очень жёсткие управленческие вертикали и решения».
«Искусственный интеллект имеет свою оборотную сторону, и мы ещё будем свидетелями ужасных вещей, которые с ним придут. В 2025 году наши жители отдали кибермошенникам 3,5 миллиарда рублей. В этом году, похоже, больше».