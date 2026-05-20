10 главных цитат Радия Хабирова про внедрение ИИ в Башкирии

«В головах людей искусственный интеллект связан с представлениями, которые сформировал Голливуд. Это Терминатор, восстание машин и тому подобное. До сих пор идёт дискуссия: «искусственный интеллект — это зло или добро?». Я предлагаю вообще не заморачиваться на эту тему и не давать оценки. Нам надо сконцентрироваться на том, что нам нужно-то от этого искусственного интеллекта?».