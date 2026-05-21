Решения Хабирова о развитии ИИ назвали ответом на глобальные вызовы

Такое мнение в беседе с корреспондентом «Башинформа» высказал ведущий аналитик Центра политической информации, доцент Финуниверситета Иван Пятибратов.

Напомним, накануне Глава РБ Радий Хабиров провел этапную стратегическую сессию по внедрению ИИ. Для системной работы над этим направлением на должность вице-премьера региона назначен опытный федеральный эксперт Олег Ли.

Как отметил Иван Пятибратов, данное решение стало логичным продолжением курса федерального центра и ответом сразу на несколько глобальных трендов.

«Во-первых, это исполнение указов Президента России, который поручил внедрять технологии искусственного интеллекта, в том числе в процессы госуправления. Практика показывает, что ИИ способен помогать в принятии управленческих решений как минимум на уровне сбора и организации информации. В этом плане Башкирия идет в ногу с тем, как федеральная власть видит развитие страны», — подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что Радий Хабиров предвосхищает неизбежное: технология уже никуда не денется, и у регионов есть выбор — либо интегрировать её в управленческие процессы, либо навсегда остаться в числе отстающих.

«Тот факт, что за эту тему взялись серьезно и готовы требовать интеграции во все уровни власти, говорит о серьезности намерений. Руководство республики демонстрирует готовность становиться лидерами в использовании ИИ в образовательных и других процессах. Если сегодня проморгать эти технологии, то можно потерять конкурентные преимущества, что совершенно непозволительно для такой страны, как Россия», — уверен Пятибратов.