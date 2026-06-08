ИИ станет ключевым инструментом развития строительной отрасли Башкирии

По мнению экспертов, использование ИИ в строительстве позволит быстро и качественно влиять на процессы, анализировать, корректировать и оптимизировать решения по всем направлениям: от проектной деятельности до маркетинговых вопросов. К примеру, ГК «Первый трест» уже занялся созданием такой ИИ-экосистемы и считает, что это – принципиально новый подход в построении бизнес-процессов.

08 Июня | Технологии

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