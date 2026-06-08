ИИ станет ключевым инструментом развития строительной отрасли Башкирии

Башкирия третий год подряд занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2025 года представили на полях ПМЭФ-2026. Регионы оценивались по направлениям: защита и меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, развитие рынка и конкуренции, инфраструктура, технологии и связь, недвижимость, инженерные сети и коммуникации, кадровые и трудовые ресурсы.
Развитие всего этого тесно связано с технологическим прорывом в области ИИ. Эта тема также стала одной из основных на состоявшемся форуме.
«Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства, — подчеркнул президент страны Владимир Путин, выступая на пленарном заседании одной из крупнейших деловых площадок мира. — Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе — это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики, и, наконец, третье — это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки».
Ранее Владимир Путин отмечал необходимость перехода от точечного внедрения цифровых сервисов к системной трансформации процессов, при которых ИИ выступает инструментом поддержки специалистов, а не его заменой. Об этом же говорили эксперты форума, предложив концепцию «не вместо, а вместе»: ИИ не заменит человека, но человек, владеющий ИИ, заменит того, кто не умеет им пользоваться.
Строительная отрасль России является одним из драйверов экономики и также уверенно входит в этап технологической перестройки, где искусственный интеллект становится ключевым фактором повышения производительности и конкурентоспособности.
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин в одном из недавних выступлений отметил, что на отрасль приходится более 20% ВВП страны, около 13 млн занятых и порядка 40 трлн рублей выручки. При этом дальнейший рост сдерживается дефицитом кадров. В условиях, когда перед отраслью поставлена задача к 2030 году повысить производительность труда более чем на 22%, ИИ рассматривается как инструмент повышения эффективности.
В Башкирии одной из приоритетных государственных задач становится разработка механизма для стимулирования внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Глава региона Радий Хабиров инициировал создание Совета по цифровому развитию и внедрению ИИ, а в правительстве появилась должность вице-премьера, полностью сфокусированного на этой сфере.
Олег Ли, занявший этот пост, уверен, что искусственный интеллект нужен для решения куда более сложных задач, чем автоматизация отдельных процессов: «Он обучается на данных, предсказывает решения и становится советчиком. Все сервисы будут проходить глубокую экспертизу, включая проверку на безопасность и надежность».
ГК «Первый Трест», один из крупнейших застройщиков Башкортостана, становится заметным участником цифровой трансформации строительной отрасли региона. Компания, которая реализует масштабные жилые проекты, делает акцент не только на внедрении готовых решений, но и на создании собственной экосистемы ИИ-инструментов.
По словам генерального директора группы компаний Ильдара Гарипова, цифровизация и работа с искусственным интеллектом уже перешли из категории перспективных направлений в практическую плоскость. «Искусственный интеллект позволяет быстро и качественно влиять на процессы, корректировать решения и проводить аналитику, — отмечает Гарипов, — главное здесь — скорость».
В компании создан департамент по внедрению ИИ, который занимается разработкой собственных решений под бизнес-процессы «Первого Треста». IT-специалисты компании обрабатывают десятки запросов от профильных подразделений. В настоящее время около 20 продуктов находятся в разработке, шесть уже выполнены и проходят тестирование.
«Фокус сделан на участках с высокой долей рутинных операций и значимой стоимостью ошибки, — говорит директор департамента Ирек Гиниятуллин. — Первыми ИИ-помощников получат специалисты отделов маркетинга, продаж, HR и юридического блока. Многие задачи по этим направлениям уже закрываются собственными решениями».
От внедрения этих инструментов выигрывают и специалисты, и, конечно, клиенты «Первого Треста». Сегодня в разработке находятся автоматизация процесса мониторинга ценообразования на рынке, управление рисками, интеллектуальная система проверки проектной документации.
По словам Ирека Гиниятуллина, управляющая компания в скором времени получит систему управления процессами, а архитекторы — инструменты автоматизации проектирования. Дашборды, разработка которых находится в завершающей стадии, позволят команде «Первого Треста» в реальном времени получать данные из разных источников, анализировать их, выявлять проблемные зоны и помогать оперативно принимать управленческие решения.
«Конечно, ИИ существенно ускоряет и облегчает многие процессы, — говорит Ильдар Гарипов. — Одна из задач, стоящих перед нами при создании новых инструментов, — адаптировать их к реальным рабочим процессам. Сейчас мы идем к тому, чтобы заранее предусматривать задачи, которые могут встать перед нами завтра».
В компании подчеркивают, что внедрение ИИ направлено не на замену специалистов, а на повышение эффективности их работы. Технологии должны брать на себя рутинные операции, ускорять аналитику и снижать вероятность ошибок, сохраняя за человеком ключевую роль в принятии решений.
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