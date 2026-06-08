ИИ станет ключевым инструментом развития строительной отрасли Башкирии

Башкирия третий год подряд занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2025 года представили на полях ПМЭФ-2026. Регионы оценивались по направлениям: защита и меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, развитие рынка и конкуренции, инфраструктура, технологии и связь, недвижимость, инженерные сети и коммуникации, кадровые и трудовые ресурсы.

Развитие всего этого тесно связано с технологическим прорывом в области ИИ. Эта тема также стала одной из основных на состоявшемся форуме.

«Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства, — подчеркнул президент страны Владимир Путин, выступая на пленарном заседании одной из крупнейших деловых площадок мира. — Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе — это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики, и, наконец, третье — это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки».

Ранее Владимир Путин отмечал необходимость перехода от точечного внедрения цифровых сервисов к системной трансформации процессов, при которых ИИ выступает инструментом поддержки специалистов, а не его заменой. Об этом же говорили эксперты форума, предложив концепцию «не вместо, а вместе»: ИИ не заменит человека, но человек, владеющий ИИ, заменит того, кто не умеет им пользоваться.