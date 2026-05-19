В Башкирии создан Совет по цифровому развитию и внедрению технологий ИИ

Во время сессии он подписал указ о создании в Башкортостане Совета по цифровому развитию и внедрению технологий ИИ. Совет станет постоянно действующим органом для координации госорганов, муниципалитетов и организаций в этой сфере.

В него войдут представители правительства, экспертного и бизнес-сообщества. Совет станет ключевым органом принятия решений в сфере цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в нашей республике. Подписание прошло в интерактивном режиме посредством взаимодействия Главы с цифровым помощником на экране.