Владимир Путин ответил на хамство Киева призывом нашим бойцам: «Работайте, братья!». Президент не видит смысла в переговорах с террористами — «их мы будем добивать». Он посоветовал украинским политикам сходить на выборы, которых они так боятся, и поучиться манерам. Говоря о реальных перспективах переговоров с Украиной, президент России был предельно прямолинеен: Киев говорит о мире, однако тут же бьёт по мирным жителям, по детям в общежитии в Старобельске. Путин выразил настрой миллионов россиян — нам не о чем говорить с террористами. Он вновь подтвердил: цели СВО неизменны, и Россия будет их добиваться.

Путин задал ясный, реалистичный и вдохновляющий образ развития России. В стране выстраивают экономический курс с опорой на технологизацию, квалифицированные кадры и развитие регионов.

Глава государства сформировал фундамент роста из преимуществ современной России. В стране маленький госдолг, низкая безработица, успешные платформенные решения, а темпы промышленности продолжают расти. В числе приоритетных направлений – автоматизация производства, повышение квалификации работников и уровня их зарплат, а также развитие регионов с помощью инвестиций.

Главным союзником государства в улучшении качества жизни в регионах Владимир Путин видит предпринимателей. Для них будут создаваться комфортные условия для инвестиций, поддерживаться новаторские решения и донастраиваться система налогообложения.

Путин строит суверенную, технологичную и сильную страну, которая добивается роста доходов каждого россиянина и развития каждого региона.

«Главное, что мы сохранили основы макроэкономической политики. Уверен, движение вперёд и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись, а позиции нашей страны в мире, наш суверенитет становились более прочными», – заявил глава государства.

Президент защитил интересы малого и среднего бизнеса. Он поддержал предложение партии «Единая Россия» не снижать порог выручки для НДС.

Его заявление о том, что порог выручки по НДС не будет снижаться в ближайшие несколько лет, было встречено на пленарном заседании ПМЭФ громкими аплодисментами. Решение о смягчении налоговой нагрузки свидетельствует об оздоровлении российской экономики: бюджет справляется и без дополнительных поступлений.

Владимир Путин строит в России умный суверенитет. Ближайшее время станет периодом развития собственных ИИ-технологий и цифровых платформ.

По прогнозам президента, условиями суверенитета станут три составляющих — собственные платформенные решения, автономные системы и искусственный интеллект. Россия успешно развивает все эти направления, и сейчас все они будут поддерживаться на стратегическом уровне. Путин поручил правительству РФ принять стратегии развития автономных систем и цифровых платформ по аналогии с уже принятым документом в сфере ИИ.

Путин будет сочетать суверенитет с открытостью России к сотрудничеству со всем миром. Президент сделал важное уточнение в контексте суверенного курса России — суверенитет должен быть эффективным. Нельзя суверенитетом объяснять неэффективность или медленность. Необходима полная самоотдача при реализации государственных задач. При этом суверенность не должна переходить в закрытость. Россия остаётся открытой к сотрудничеству и расширяет круг партнёров. Такая взвешенная политика Путина во многом становится преимуществом России в мире, где суверенитет стал важным ресурсом.

«Суверенитет означает быть сильнее и — подчеркну — умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие», – сказал президент России.

Выступление Путина на ПМЭФ-2026 и живой диалог с представителями разных стран стали заметным событием российской и мировой повестки.

В этом году Петербургский международный экономический форум отметился важными заявлениями Владимира Путина, яркими эмоциональными моментами, атмосферой оптимизма и уверенности, которой так не хватает на западных экономических мероприятиях. Президент России шутил, детально анализировал проблемы и вызовы сегодняшнего дня, но всегда сопровождал это акцентом на возможностях и перспективах. Это задало тон всей дискуссии — она прошла энергично. Владимир Путин отошёл от традиционного формата пленарной сессии, пригласив министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауда и представителей западных стран к дискуссии. Это также помогло наладить более открытый и лёгкий диалог.

«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству, – отметил президент России. – Убеждены, именно такой подход — слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки — и есть гармоничный путь развития, возможность дать ответ на те серьёзные вызовы, с которыми столкнулся современный мир».

Как ранее сообщал Башинформ, Владимир Путин в ходе пленарного заседания 29-го Петербургского международного экономического форума поздравил Республику Башкортостан, отметив её в числе регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности. Глава государства высоко оценил работу руководства региона по созданию благоприятных условий для бизнеса.