«Искусственный интеллект», как я его себе представляю, не требует отказа от естественного, поскольку он предполагает компетенцию грамотного постановщика задач, рассказал Валеев ИА «Башинформ». По его мнению, никакая автоматизация не заменит главной инженерной компетенции — видеть и сопровождать продукт, товар, изделие от сырья до прилавка, от шахты до потребителя.

Собеседник информагентства уверен, что нельзя передоверять никакой автоматизации интеллекта принятие принципиальных и ответственных решений, влияющих на судьбы людей.

В то же время, считает Валеев, хорошо настроенный интеллектуальный робот выявит и подсветит то, что требует решения, покажет тенденцию, нарисует «тепловую карту» слабых мест, возьмет на себя мыслительную рутину, как сделал это в своё время компьютер.

Самое важное сейчас — суверенный интеллект, как личный, так и компьютерный: проиграв технологическую гонку в части удобного персонального компьютера, интернета и социальных сетей, мы не имеем права отдать на откуп чужим и враждебным державам на автоматизированные мыслительные процессы. Иначе на плакате на груди у советского Воина-победителя фашизма и освободителя Европы вскоре будет красоваться американское «Пурпурное сердце» вместо медали «За отвагу», а в руках у него будет не ППШ, а нечто богомерзкое. И это наглядный пример из бытовой ИИ-реальности, которая сейчас используется для ленивой генерации картинок. Такого допускать нельзя, робота надо обучать на своих суверенных и выверенных примерах. Думаю, роль гуманитариев, людей, которые разбираются в человеческой действительности, сейчас возрастает.

Бывает ли ИИ региональным? Думаю, да: только мы сами сможем описать словами особенности и выразить свои чувства к малой родине для правильного обучения робота, который будет отвечать на вопрос «Что хорошего есть в Башкирии?» миллион раз в день.

Разумеется, мы сейчас не понимаем и тысячной доли того, что даст нам эта технологическая революция — хорошего и тревожного. Но время сидеть за печкой, в надежде, что ИИ «рассосется», пройдет мимо или лопнет как доткомовский пузырь, уже прошло.

Он — ИИ — уже в нашей жизни, окружающих нас повседневных сервисах, типа Госуслуг и Яндекса. Я уже придумал для нашего, «башкирского» ИИ работу: мне кажется, только он способен разобраться в мусульманских метрических книгах XIX века, составленных на рукописной арабо-персидской графике тюрки.

Подробнее о цифровой трансформации республики читайте в материале «Башинформа».