Глава Башкирии дал поручения по внедрению ИИ в разные сферы жизни

В Башкирии приступают к формированию плана внедрения искусственного интеллекта в республике.
Глава Башкортостана дал поручение всем министерствам и ведомствам представить свои планы по ИИ-трансформации и запуску пилотных сервисов. Правительство должно предусмотреть необходимые источники и объемы финансирования в рамках бюджета республики на очередной цикл.
«Нужно сформировать в обществе целостную экосистему доверия к искусственному интеллекту. Люди должны не бояться новых технологий, а понимать их сущность и, главное, прагматичность использования. У людей представления об искусственном интеллекте от Голливуда – как в фильме «Терминатор». До сих пор идут дискуссии «ИИ зло или не зло?». Я предлагаю вообще не заморачиваться на эту тему, а сосредоточиться на том, для чего он нам нужен», – отметил Радий Хабиров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.