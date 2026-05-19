Радий Хабиров объяснил, почему для внедрения ИИ в бизнес важна господдержка

– Так устроена наша страна, что двигателем-локомотивом больших процессов, которые в других странах просто решаются на уровне регулирования рынка, у нас является государство, – подчеркнул Радий Хабиров. – Государство часто выступает локомотивом инвестиций, продвижения идей, технологических решений, технологической революции. Поэтому государство, в данном случае правительство Республики Башкортостан, должно добавить больше энергии в эти процессы.
Мы действительно признаём и радуемся, что технологии искусственного интеллекта повсеместно входят в самые различные стороны экономики нашей жизни. Мы видим очень яркие примеры. Сегодня министр здравоохранения о них докладывал. Наша задача – на площадке государства создать спрос на искусственный интеллект. Часто необходимо перебарывать некую косность управленческих структур, их нежелание совершенствоваться. Поэтому, с одной стороны, мы должны сформировать задачу, прежде всего начиная с себя, провести цифровую трансформацию правительства. Это начнет создавать рынок услуг. И под этот рынок, соответственно, мы получим движение со стороны IT-компаний, которые будут этот рынок заполнять и спрос реализовывать.
Руководитель региона отметил, что в режиме планомерной работы каждому органу исполнительной власти республики будут определены показатели.
– Многие путают проекты производительности труда или применение ИИ как сокращения. Нет, речь идёт как раз о том, чтобы за большее время человек больше пользы принёс своим трудом, – сказал Глава Башкирии. – Приведу пример врача, который вместо того, чтобы сидеть разглядывать данные МРТ или КТ, может получить представление ИИ, который имеет гораздо более обширный опыт анализа. Соответственно, врач может посвятить себя более глубокой аналитике, пониманию, общению с пациентом. Поэтому это увеличение качества и количества полезного.
Радий Хабиров отметил, что его очень радует активность выпускников школ, студентов, которые побеждают на олимпиадах.
– Если взять по программе правительства России, самое большое количество стартапов берут студенты наших вузов, особенно Уфимского университета науки и технологий. Они получают стартап где-то до миллиона рублей и реализуют свои идеи. Понятно, что это ещё первые шаги в сфере, но из таких маленьких шагов потом вырастают крупные технологические компании, гении, учёные, – подчеркнул Хабиров. – Наша задача в данном случае, и в целом смысл стратегической сессии – чтобы энергию государства, энергию правительства направить на поддержку внедрения технологии ИИ, в том числе начиная с молодого возраста, завершая учёными и руководителями предприятий.
На вопрос, может ли ИИ заменить журналистов, Глава республики сказал, что это сложный вопрос, и уже есть случаи, когда он частично заменяет.
– У меня решения нет, гадать я не буду, только фиксирую факты, что он уже заменяет. Мне кажется, что человеческое общество всё-таки отторгнет внедрение ИИ туда, куда не надо – например, в личную жизнь.
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