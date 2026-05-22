«Башкортостан действует на опережение, формируя современную модель цифрового развития. Во многом это заслуга Главы региона Радия Хабирова, который, как визионер, последовательно продвигает внедрение ИИ в экономику, социальную сферу и работу органов власти. Это уже не просто технологический тренд, а реальные решения, повышающие эффективность управления и качество жизни людей», — подчеркнула Гатауллина.
По ее словам, для некоммерческого сектора ИИ также открывает большие возможности, включая анализ социальных запросов жителей, повышение адресности помощи и автоматизацию рутинных процессов. Также новые технологии позволяют готовить более качественную аналитику и повышать эффективность коммуникаций с благополучателями.
«Радий Хабиров делает акцент на практической пользе технологий и формировании доверия к ним. Для НКО, которые ежедневно работают с людьми, вопросы этичного, понятного и ответственного применения ИИ имеют особое значение. Важно и то, что Башкортостан одним из первых в стране подошел к цифровой трансформации системно — с запуском пилотных проектов и формированием долгосрочной стратегии развития», — заявила Гатауллина.
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