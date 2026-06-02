Олег Ли: Развитие искусственного интеллекта в Башкирии не будет формальным

– Главная задача на ближайшие два-три месяца, которую поставил Глава республики Радий Фаритович, — разработать и утвердить комплексную программу развития искусственного интеллекта в Башкортостане. Мы начнём с выстраивания эффективной системы управления. Как вы знаете, уже подписан указ о создании Совета по цифровизации и искусственному интеллекту, а в каждом республиканском органе власти появится уполномоченный за внедрение ИИ.
Сейчас очень важно организовать взаимодействие с представителями индустрии, разработчиками и предприятиями. В этом вопросе наш план включает два приоритета. Первый — создание среды для разработки и внедрения ИИ-сервисов в экономике. Это в том числе и кадровое обеспечение, и развитие сети лабораторий на базе Евразийского НОЦ, и привлечение федерального финансирования на прикладные исследования. Второй — внедрение ИИ в систему госуправления. Здесь сначала оценим готовность органов власти, выявим барьеры и постараемся оперативно их устранить, а затем определим приоритетные направления — от повышения качества социальных услуг до сокращения рутинных задач в работе госслужащих.
– Федеральный центр, правительство РФ и минцифры пропагандируют культуру обмена знаниями и опытом. Для этого создан портал «Цифровой регион», где можно делиться успешными решениями с подтверждённым экономическим или социальным эффектом.
Конкуренция тоже неизбежна, будут какие-то рейтинги и гонка, но это признак развития. Мы будем следовать указаниям Радия Фаритовича и шаг за шагом внедрять действительно востребованные решения. Потому что помним: Башкортостан – это республика победителей.
– Проблема на самом деле несколько глубже, нежели просто красивые презентации. Иногда внедрение происходит, но госслужащие сервисами не пользуются. Мы осознаём этот риск и будем его минимизировать. Оценка эффективности будет строиться на сравнении запланированных показателей с фактическими результатами. Если что-то не устраивает, будем корректировать планы или даже отказываться от дальнейшей эксплуатации каких-то сервисов.
– Отвечу просто. Цифровизация — это, например, перевод бумажного заявления в электронный вид. Автоматизация — когда справка выдается без участия госслужащего. В таком случае используются обычные алгоритмы, следующие заранее описанным правилам и требованиям со стороны разработчиков и инженеров. Они основаны, как правило, на каких-то административных регламентах, нормативных актах и иных документах.
А искусственный интеллект нужен для решения куда более сложных задач. Он обучается на данных, предсказывает решения и становится советчиком. Все сервисы будут проходить глубокую экспертизу, включая проверку на безопасность и надёжность.
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