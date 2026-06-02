Олег Ли: Развитие искусственного интеллекта в Башкирии не будет формальным

Новый вице-премьер республики рассказал «Башинформу» о приоритетах развития искусственного интеллекта в регионе, внедрении технологий в систему госуправления и о том, как не допустить формализма в работе.

– Олег Александрович, какие первоочередные задачи Вы видите перед собой в новой должности?

– Главная задача на ближайшие два-три месяца, которую поставил Глава республики Радий Фаритович, — разработать и утвердить комплексную программу развития искусственного интеллекта в Башкортостане. Мы начнём с выстраивания эффективной системы управления. Как вы знаете, уже подписан указ о создании Совета по цифровизации и искусственному интеллекту, а в каждом республиканском органе власти появится уполномоченный за внедрение ИИ.

Сейчас очень важно организовать взаимодействие с представителями индустрии, разработчиками и предприятиями. В этом вопросе наш план включает два приоритета. Первый — создание среды для разработки и внедрения ИИ-сервисов в экономике. Это в том числе и кадровое обеспечение, и развитие сети лабораторий на базе Евразийского НОЦ, и привлечение федерального финансирования на прикладные исследования. Второй — внедрение ИИ в систему госуправления. Здесь сначала оценим готовность органов власти, выявим барьеры и постараемся оперативно их устранить, а затем определим приоритетные направления — от повышения качества социальных услуг до сокращения рутинных задач в работе госслужащих.