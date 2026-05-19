Радий Хабиров рассказал о возможностях использования ИИ

Система автоматизированного распределения пробирок для лабораторных исследований в анализаторы позволяет повысить производительность, снизить вероятность ошибок и обеспечить контроль качества исследований. На сегодня это единственная подобного рода трековая система в регионах Приволжского федерального округа.

«Программа «Башнефти» «Цифровое месторождение» позволяет видеть процессы глубоко под землей в реальном времени. Нейросети обрабатывают данные со скоростью, недоступной человеку, прогнозируя добычу. Более 8 тысяч скважин уже управляются в этой системе. На УМПО интеллект контролирует качество деталей авиадвигателей. Там, где цена ошибки запредельно высока, машина исключает человеческий фактор», – рассказал Радий Хабиров.

По мнению Главы региона, в каждой профессии ИИ будет хорошим помощником. Он даст нашим врачам, учителям, управленцам, специалистам возможность сэкономить время, повысить качество работы, а также избавит от бюрократии и рутины, ускорит оказание услуг.

Радий Хабиров отметил, что искусственный интеллект – это не отдаленное будущее, а реальность, с которой мы уже имеем дело.