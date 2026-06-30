ИИ в вузах: от модного тренда к закономерному этапу развития

Интеграция технологий искусственного интеллекта в университетскую среду стала не просто актуальным трендом, а необходимым этапом трансформации высшей школы, обеспечивающим подготовку кадров нового поколения. Именно эта тема стала центральной на стартовавшем накануне в Тюмени III форуме «Искусственный интеллект в высшем образовании».

Масштабное мероприятие объединило представителей академического сообщества, экспертов и профильных специалистов для обсуждения стратегий внедрения нейросетей в образовательный процесс. С приветственным словом к участникам обратился вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что сегодня студенты используют ИИ не только для поиска информации, но и для сложного анализа, проверки гипотез и решения прикладных задач. По его словам, главная миссия высшей школы — предоставить учащимся инструменты для усиления их способностей.

«Искусственный интеллект берет на себя рутинные операции, высвобождая время для творчества и профессионального роста. А значит, самым ценным ресурсом остается естественный интеллект. Правительство рассчитывает, что ваши предложения найдут отражение в новом паспорте проекта „Искусственный интеллект в образовании“, который будет запущен в ближайшее время», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Взгляд эксперта

Важность системного подхода к обучению работе с нейросетями отмечают и представители ИТ-индустрии. Как подчеркнул председатель Ассоциации развития информационных технологий Республики Башкортостан, генеральный директор ГК «Форт Диалог» Кирилл Полетаев, ИИ приходит в вузы как закономерный этап развития образования, и освоение этих технологий сегодня жизненно необходимо.