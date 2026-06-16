Гонка интеллектов: есть ли у студента из Башкирии шанс против нейросети

Если раньше речь шла лишь о том, что искусственный интеллект заменит рутинные задачи, то сегодня под ударом — маркетологи, HR-аналитики, дизайнеры и младшие разработчики. Компании по всему миру сокращают целые отделы, передавая их задачи нейросетям. Цифры это подтверждают. По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, современные нейросети могут оставить без работы до 300 миллионов человек по всему миру — это примерно каждый десятый работник. В США и Европе, согласно тому же исследованию, до двух третей профессий имеют хотя бы частичный риск автоматизации. Аналитики McKinsey идут еще дальше: к 2030 году до 30% рабочих часов может выполняться без участия человека.

Россия — не исключение. Исследование «Авито Работы» (2025 год, опрошено 10 тысяч респондентов) показывает: половина HR-специалистов уже используют ИИ в подборе персонала, а количество вакансий, где требуются навыки работы с нейросетями, выросло за год в четыре раза. Работодатель теперь действительно выбирает: нанять человека или достаточно включить алгоритм. Означает ли это, что выпускник из Башкортостана рискует остаться без работы?

Для республики этот вопрос стоит особенно остро. Башкортостан вошёл в число первых российских регионов, где искусственный интеллект начали внедрять во все сферы — от экономики до государственного управления. Казалось бы, это должно сокращать рабочие места. Но есть и другая цифра. По данным Росстата, уровень безработицы по итогам 2025 года составил 1,5% —один из самых низких показателей в стране. Это означает, что рынок труда не сжимается, а переформатируется. Рабочих рук не хватает, и государство реагирует: в 2026 году число бюджетных мест в вузах и колледжах Башкортостана выросло на 3% — до 17,4 тысячи. Причем места добавили не только на IT и инженерию, но и на подготовку преподавателей, врачей и других специалистов социальной сферы. Страх сменяется спросом — но на других условиях.

Разобраться в этой новой реальности помогли эксперты. Председатель Ассоциации развития информационных технологий РБ, генеральный директор ГК «Форт Диалог» Кирилл Полетаев рекомендует студентам активнее развивать цифровую грамотность, критическое мышление и практические навыки использования ИИ. Это и работа с промптами, использование агентов и других специализированных сервисов.