Олег Ли: Башкирия должна войти в топ-5 регионов по внедрению ИИ

«Одна из наших ключевых целей — создание государства для людей с использованием технологий ИИ и трансформация системы госуправления. Ведь именно органы власти и госсектор должны стать драйвером развития ИИ-технологий в республике. Нам необходимо привлекать молодых разработчиков к решению реальных задач, и в то же время органы власти и предприятия получат инструмент тестирования своих гипотез. Федеральный тренд сегодня — вовлечение в процесс внедрения ИИ компаний с госучастием на принципах осознанности, и здесь у Башкирии немалый потенциал. Мы должны укреплять здоровую конкуренцию, поощрять лучших и продвигать их на всероссийском уровне», — подчеркнул Олег Ли.
Большой инфраструктурной задачей вице-премьер РБ назвал создание лаборатории по ИИ при минцифры Башкирии.
«Лаборатория займется прототипированием сервисов, будет выступать центром компетенций по ИИ-трансформации госорганов и сделает внедрение искусственного интеллекта более упорядоченным и компетентным», — пояснил он.
Другая масштабная цель — создать в регионе исследовательский центр в сфере ИИ. Также в Башкортостане организуют эксперимент по внедрению ИИ в структуру Центра управления республикой.
Ранее Глава Башкирии дал поручения по внедрению ИИ в разные сферы жизни.
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