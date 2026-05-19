Главный по ИИ: Радий Хабиров представил нового вице-премьера Башкирии

«В правительство республики приходит новый заместитель премьер-министра, который будет отвечать за внедрение ИИ и координацию ведомств в этих вопросах. Представляю вам Олега Александровича Ли – опытного эксперта, который стоял у истоков многих федеральных инициатив и программ в области искусственного интеллекта», – отметил Радий Хабиров.

Как стало известно «Башинформу», Олег Ли ранее занимал должность заместителя директора Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации, руководителя группы мониторинга реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта.