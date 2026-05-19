Главный по ИИ: Радий Хабиров представил нового вице-премьера Башкирии

«В правительство республики приходит новый заместитель премьер-министра, который будет отвечать за внедрение ИИ и координацию ведомств в этих вопросах. Представляю вам Олега Александровича Ли – опытного эксперта, который стоял у истоков многих федеральных инициатив и программ в области искусственного интеллекта», – отметил Радий Хабиров.
Как стало известно «Башинформу», Олег Ли ранее занимал должность заместителя директора Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации, руководителя группы мониторинга реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта.
Справка. Ли Олег Александрович родился 18 апреля 1994 года в городе Ангрене Ташкентской области Узбекистана. Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (бакалавриат) и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (магистратура) по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 2016 году главным специалистом-экспертом Департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития Российской Федерации.
В 2018–2019 годах – главный специалист-эксперт, консультант Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы Министерства финансов Российской Федерации.
В 2020-2021 годах – эксперт, старший эксперт проектного офиса АО «Росэксимбанк».
В 2021-2022 годах – руководитель проектов, руководитель группы Центра экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
В 2022-2024 годах – руководитель группы Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
В 2025-2026 годах – советник Центра развития искусственного интеллекта АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.