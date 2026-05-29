Еще более 50 сел и деревень Башкирии получат современную связь

Мобильная связь и высокоскоростной интернет в 2026 году появятся в 51 населенном пункте Башкортостана. Их перечень сформировало минцифры РФ по итогам всероссийского голосования на портале Госуслуг и по почте.

Современные базовые станции 4G (LTE) установят в деревнях и селах 25 муниципалитетов республики. Лидерами по числу заявок-победителей стали Хайбуллинский район (пять населенных пунктов), Баймакский и Бурзянский районы (по четыре).

Также в список вошли территории Мишкинского, Кушнаренковского, Бураевского, Буздякского, Бирского, Федоровского, Татышлинского, Ишимбайского, Зианчуринского, Гафурийского, Шаранского, Чекмагушевского, Стерлитамакского, Стерлибашевского, Куюргазинского, Караидельского, Илишевского, Ермекеевского, Благовещенского, Белорецкого, Бакалинского и Аскинского районов. Все объекты оснастят отечественными базовыми станциями «Булат».

«Башкирия традиционно демонстрирует высокую вовлеченность жителей — в прошлом году голоса за подключение своих населенных пунктов отдали более 65 тысяч человек. Благодаря активности сельчан мы продолжаем расширять зону цифрового покрытия», — прокомментировал министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Напомним, 92% жителей Башкирии обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом.