Игра на опережение: зачем Башкирия вступила в «гонку» за ИИ?

В Башкирии Глава республики Радий Хабиров лично курирует внедрение искусственного интеллекта. Недавно он представил нового вице-премьера Олега Ли, который будет отвечать за отрасль, подписал указ о создании Совета по цифровизации и ИИ, выступил на стратегический сессии, на которой обозначил свою точку зрения.

«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и уже становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Либо мы идём в эту сферу и становимся успешными, либо существенно отстанем, – говорил руководитель региона. – Искусственный интеллект будем внедрять огнём и мечом. Сопротивление изменениям неизбежно, особенно в системе государственного управления. Однако мы намерены действовать жёстко и системно».

Искусственный интеллект в Башкирию уже «дошел». То есть осваивать технологии придется не с нуля. Главное сейчас, поменять отношение и чиновников, которым предстоит внедрить и освоить ИИ в госструктурах, и жителей, которые тоже иногда заблуждаются относительно пользы высоких технологий.

Это вам не справочки выдавать

Для начала давайте разберемся, где речь идет просто о цифровизации и автоматизации процессов, а где – уже об искусственном интеллекте.

«Цифровизация – это, например, перевод бумажного заявления в электронный вид. Автоматизация – когда справка выдается без участия госслужащего. В таком случае используются простые алгоритмы, следующие заранее описанным правилам и требованиям со стороны разработчиков и инженеров. Они основаны, как правило, на каких-то административных регламентах, нормативных актах и иных документах. А искусственный интеллект нужен для решения куда более сложных задач. Он обучается на данных, предсказывает решения и становится советчиком», – объясняет вице-премьер правительства РБ Олег Ли.

То есть технологии ИИ умеют думать, анализировать и прогнозировать. Роботизированные системы уже успешно работают в Башкирии. К примеру, в медицине. Программа «МоссМедИИ» «читает» рентгеновские снимки, результаты МРТ и КТ, подсвечивая доктору, на какие изменения в организме пациента стоит обратить внимание. В общем, это тот случай, когда одна голова хорошо, а две лучше. А если перефразировать на современный лад, то один естественный ум хорошо, а в совокупности с искусственным интеллектом – лучше.

Мониторить ситуацию с пожарами в лесных массивах помогает система «Лесохранитель». Умные камеры обнаруживают и сообщают, если где-то произошло возгорание. Причем определяют координаты с точностью до 200 метров и на расстоянии до 25 км. Только за прошлый год система помогла вовремя отреагировать на 30 случаев возгорания в лесном фонде.

В обычной жизни мы все тоже уже не раз сталкивались с искусственным интеллектом. У большинства есть дома умные колонки, которые по голосовым запросам способны включать музыку и сказки, решать математические задачи, отгадывать загадки, искать ответ на любой вопрос и поддерживать диалог. Скорее всего, многие обращались за помощью к нейрочатам для генерации текстов, стихотворений, песен и изображений. Словом, ИИ-технологии так легко входят в нашу жизнь, что мы порой даже не замечаем.

ИИнтересная гонка

Президент России Владимир Путин ставил задачу – системно внедрять технологии ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление. И речь не только про облегчение работы и избавление от рутинных процессов. Искусственный интеллект в перспективе станет драйвером экономики. Понимая это, регионы включаются в процесс внедрения современных технологий.

«Искусственный интеллект – тот самый ускоритель, который может дать хороший импульс для экономики Башкирии. Надо понимать, что Россия вскоре поделится на депрессивные зоны и зоны развития. Надо приложить все усилия, чтобы попасть во вторую. Думаю, и руководство республики это понимает», – считает директор центра информационных технологий «Открытый регион» Марат Рахимкулов.

Чтобы попытка «подружиться» с ИИ была упорядоченной, Радий Хабиров поручил в ближайшие два месяца разработать стратегию внедрения ИИ. Именно этот документ станет путеводителем в мир высоких технологий.

«Нам сейчас нужны четкие правила от государства: куда мы идем, как развиваем искусственный интеллект, на что будет сделана ставка. Для развития в республике необходимо создать экосреду, чтобы были вовлечены образовательные учреждения, которые обеспечат сферу кадрами, и предприниматели, у которых уже есть опыт, наработки и реальные предложения», – уверен председатель Ассоциации развития информационных технологий Республики Башкортостан, генеральный директор ГК «Форт-Диалог» Кирилл Полетаев.

Будут ли регионы соперничать между собой? И да и нет. С одной стороны, по поручению правительства создан портал «Цифровой регион», где субъекты будут делиться успешными решениями с подтверждённым экономическим или социальным эффектом. То есть создаются некие партнерские отношения, когда регионы будут перенимать опыт друг друга.

С другой стороны, в любом случае будут составляться общефедеральные рейтинги и внедряться KPI. Поэтому поле для здоровой конкуренции все же создадут. Будет ли фора у тех, кто вступил в нейрогонку раньше остальных?

«Что значит "вступит в гонку" в данном случае? Если регион первым сказал магические слова «искусственный интеллект», это еще не значит, что он в "игре". В этой гонке важно не говорить, а делать конкретные, понятные шаги, чтобы познакомить людей с технологиями искусственного интеллекта и вовлечь в них. Пока же огромное количество людей еще даже не пробовали большие языковые модели [нейрочаты – прим. ред.] для своих частных задач. Поэтому нам есть над чем работать и есть куда ускоряться, чтобы оказаться в лидерах», – поделился мнением генеральный директор информационного агентства «Башинформ» Равиль Зарипов.

Да здравствует прогресс!

Сейчас очень много разговоров о том, что такое искусственный интеллект – добро или зло? Особенно старшее поколение пока чаще критикует умные технологии, нежели их приветствует. С одной стороны, их поводы для беспокойства понятны: мы становимся ленивее, ответы ищем не в книгах, а в поисковых системах, курсовые и дипломы пишем с помощью нейрочатов. К тому же искусственный интеллект освоили и кибермошенники. Они подделывают изображения, голоса, даже номера телефонов, что позволяет легче обманывать людей.

Но Глава Башкирии, как опытный руководитель и стратег, поставил точку в вечной дилемме: сейчас не время сомневаться.

«Нужно сформировать в обществе целостную экосистему доверия к искусственному интеллекту. Люди должны не бояться новых технологий, а понимать их сущность и, главное, прагматичность использования. У людей представления об искусственном интеллекте от Голливуда – как в фильме «Терминатор». До сих пор идут дискуссии "ИИ зло или не зло?". Я предлагаю вообще не заморачиваться на эту тему, а сосредоточиться на том, для чего он нам нужен», – отметил Радий Хабиров.

Еще один вопрос, который волнует большинство жителей – как автоматизация рабочих процессов и передача рутинных задач ИИ скажется на востребованности некоторых специальностей? О полной ликвидации каких-либо профессий и речи пока быть не может, уверены эксперты. Но перестраиваться под современные стандарты рынка труда придется.

«Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью нашей жизни, это будет инструмент, которым пользуются все. Могу привести в пример интернет. Его появление не разрушило какие-то отрасли, но повысило требования к сотрудникам. С приходом технологий ИИ ликвидация каким-то специальностям не грозит, но перераспределение на рынке труда будет. Например, если взять IT-сферу, то разработку банального кода уже можно поручать искусственному интеллекту. Но отменяет ли это потребность в хороших программистах? Конечно, нет. Это повышает требования к ним. Если хочешь быть востребованным программистом, ты должен быть выше ИИ, уметь что-то больше, чем ставить задачи алгоритмам. Примерно так же будет во многих областях», – уверен технологический предприниматель Владимир Бекасов.

«Когда-то в этом мире появилось электричество – люди опасались, что их будет убивать током. Появились автомобили – люди начали бояться попасть под эти автомобили. Потом появился интернет – это, как мы знаем, вообще считалось злом. Но на самом деле все эти технологии прекрасно работают и приносят огромную пользу. Но для их успешной работы нужны две вещи – правила и навыки», – считает гендиректор «Башинформа» Равиль Зарипов.

Поэтому для освоения такой мощной технологии, как ИИ, нужно наращивать компетенции. Как госслужащих, так и простых пользователей. В этой части Башкирия тоже уже сделала первый шаг. Принято решение создать Региональный центр искусственного интеллекта на базе межвузовского кампуса, что позволит готовить свои кадры, свои разработки и внедрять их в реальную жизнь.

«Сейчас очень важно организовать взаимодействие с представителями индустрии, разработчиками и предприятиями. В этом вопросе наш план включает два приоритета. Первый — создание среды для разработки и внедрения ИИ-сервисов в экономике. Это в том числе и кадровое обеспечение, и развитие сети лабораторий на базе Евразийского НОЦ, и привлечение федерального финансирования на прикладные исследования. Второй — внедрение ИИ в систему госуправления. Здесь сначала оценим готовность органов власти, выявим барьеры и постараемся оперативно их устранить, а затем определим приоритетные направления — от повышения качества социальных услуг до сокращения рутинных задач в работе госслужащих», – озвучил планы на ближайшее будущее вице-премьер Олег Ли.