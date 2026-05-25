Глава Башкирии официально представил нового вице-премьера Олега Ли

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров официально представил нового вице-премьера Олега Ли, который займется внедрением искусственного интеллекта в регионе.

«Вроде времена такие тяжелые, мы испытываем определенный дефицит бюджета, и огромное количество задач, не свойственных для гражданской жизни, на наши плечи упало. Но я подумал, что даже в тяжелые времена мы должны думать о стратегических направлениях. Я уверен, что одно из таких направлений – искусственный интеллект. <…> Я искал человека, который имеет определенный опыт, и вышел на Национальное агентство по развитию ИИ при правительстве Российской Федерации. Там в качестве советника руководителя работал Олег Ли. Я пригласил его на должность заместителя премьер-министра. Прошу любить и жаловать. И вместе в команде работать», – сказал руководитель региона.

Также Глава Башкирии подчеркнул, что поставил задачу перед правительством республики разработать стратегию развития и внедрения технологий ИИ на ближайшие годы.

Напомним, на минувшей неделе в Уфе прошла стратегическая сессия по внедрению искусственного интеллекта, где Радий Хабиров в первые представил нового члена команды правительства.