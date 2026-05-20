Максим Ульчев рассказал, как искусственный интеллект изменил СМИ Башкирии

Агентство «Башинформ» и другие СМИ Башкирии активно используют искусственный интеллект, заявил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев по итогам стратсессии по внедрению ИИ в республике. По его словам, ИИ помогает журналистам экономить время и привлекать аудиторию.
«В государственных средствах массовой информации этот процесс идёт уже давно, направление развивается всё активнее. Информагентство «Башинформ», БСТ, газеты и журналы применяют нейросети для генерации идей и сценариев, создания графики и видеороликов, расшифровки аудио и видео, литературной правки текстов и подготовки заголовков. И да, всё это помогает экономить время, что особенно ценно в условиях дефицита кадров. В итоге умные технологии помогают оставаться востребованными у читателей.
Кроме того, наши СМИ включены в план по интеграции родных языков в систему искусственного интеллекта. Печатные и электронные издания готовятся передавать свои материалы в Фонд сохранения и развития башкирского языка для обучения нейросетей. И конечно, с учётом стремительного развития технологий ИИ крайне важно постоянно повышать уровень компетенций сотрудников медиасферы. Журналисты и работники редакций прошли не один мастер-класс по использованию в работе нейросетей. И сейчас совместно с федеральными коллегами мы планируем новые обучающие семинары», – отметил Максим Ульчев.
Напомним, в Уфе прошла стратегическая сессия по внедрению искусственного интеллекта в Башкирии. Глава республики дал поручения по использованию ИИ в различных сферах жизни.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.