Максим Ульчев рассказал, как искусственный интеллект изменил СМИ Башкирии

Агентство «Башинформ» и другие СМИ Башкирии активно используют искусственный интеллект, заявил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев по итогам стратсессии по внедрению ИИ в республике. По его словам, ИИ помогает журналистам экономить время и привлекать аудиторию.

«В государственных средствах массовой информации этот процесс идёт уже давно, направление развивается всё активнее. Информагентство «Башинформ», БСТ, газеты и журналы применяют нейросети для генерации идей и сценариев, создания графики и видеороликов, расшифровки аудио и видео, литературной правки текстов и подготовки заголовков. И да, всё это помогает экономить время, что особенно ценно в условиях дефицита кадров. В итоге умные технологии помогают оставаться востребованными у читателей.

Кроме того, наши СМИ включены в план по интеграции родных языков в систему искусственного интеллекта. Печатные и электронные издания готовятся передавать свои материалы в Фонд сохранения и развития башкирского языка для обучения нейросетей. И конечно, с учётом стремительного развития технологий ИИ крайне важно постоянно повышать уровень компетенций сотрудников медиасферы. Журналисты и работники редакций прошли не один мастер-класс по использованию в работе нейросетей. И сейчас совместно с федеральными коллегами мы планируем новые обучающие семинары», – отметил Максим Ульчев.

Напомним, в Уфе прошла стратегическая сессия по внедрению искусственного интеллекта в Башкирии. Глава республики дал поручения по использованию ИИ в различных сферах жизни.