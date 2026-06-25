Из App Store удалили ряд российских приложений

«VK Видео», «Mail ru», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Дзен», «Одноклассники», «Знакомства» и Skillbox были удалены из магазина приложений App Store. Теперь пользователи айфонов из России не смогут скачать их на смартфоны и обновить до актуальных версий.
Как прокомментировали в пресс-службе ВК, корпорация Apple в одностороннем порядке убрала эти приложения без предупреждений и объяснения причин, несмотря на то, что отечественная компания не находится под санкциями.
Ранее владельцам айфонов стало недоступно приложение транспортной карты Башкирии.
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