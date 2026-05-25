В Башкирии рассказали, как ИИ влияет на госуправление, бизнес и творчество

Как сообщила замминистра предпринимательства и туризма РБ Владлена Елышева, сегодня только в креативном секторе региона работают более 9,7 тысячи предпринимателей, включая рекламу и пиар, разработку ПО, гастрономию, дизайн и арт-индустрию, и в них все активнее задействуется искусственный интеллект.

«Использование ИИ позволяет креативной экономике развиваться быстрее и эффективнее. Эти технологии уже активно применяются в арт-дизайне, кинематографе, при создании фильмов и видеороликов, а также для адаптации программных проектов», — прокомментировала она.

При этом ключевая роль в создании креативов по-прежнему сохраняется за самим человеком.

«Авторами идей и смыслов, конечно же, остаются люди, а ИИ — лишь хороший ускоритель и помощник в творчестве», — подчеркнула Елышева.