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13:12 (UTC+5), 25 Мая 2026

В Башкирии рассказали, как ИИ влияет на госуправление, бизнес и творчество

Развитие искусственного интеллекта, платформенной экономики и цифровых сервисов обсудили эксперты и представители органов власти на IV республиканском форуме «День цифровизации» в Уфе. Одной из ключевых тем дискуссии стала интеграция ИИ в сферу госуправления.

Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»
Иван Вавилов

Замглавы минцифры Башкирии Расул Таипов отметил, что платформенная экономика сегодня во многом формируется вокруг крупных торговых компаний и онлайн-площадок, которые активно внедряют инновационные решения. По его словам, именно такие инструменты открывают новые возможности для регионов.

«Сейчас мы рассматриваем варианты сотрудничества с крупными технологическими игроками для совместных разработок и наращивания компетенций в сфере ИИ. При этом важно, как мы в социуме работаем с теми или иными ИИ-инструментами. Нам надо думать, как грамотно встроить эти технологии в тот же образовательный процесс и использовать их возможности для формирования здоровой, позитивной повестки среди подрастающего поколения», — сказал Расул Таипов.
Валерий Шахов «Башинформ»Валерий Шахов «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»

Как сообщила замминистра предпринимательства и туризма РБ Владлена Елышева, сегодня только в креативном секторе региона работают более 9,7 тысячи предпринимателей, включая рекламу и пиар, разработку ПО, гастрономию, дизайн и арт-индустрию, и в них все активнее задействуется искусственный интеллект.

«Использование ИИ позволяет креативной экономике развиваться быстрее и эффективнее. Эти технологии уже активно применяются в арт-дизайне, кинематографе, при создании фильмов и видеороликов, а также для адаптации программных проектов», — прокомментировала она.

При этом ключевая роль в создании креативов по-прежнему сохраняется за самим человеком.

«Авторами идей и смыслов, конечно же, остаются люди, а ИИ — лишь хороший ускоритель и помощник в творчестве», — подчеркнула Елышева.
Валерий Шахов «Башинформ»Валерий Шахов «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РБ Ирина Абрамова заявила, что цифровые сервисы сегодня фактически становятся лицом государства.

«Онлайн-услуги позволяют нашим жителям и бизнесменам в частности значительно сэкономить время, в том числе при ведении бухгалтерии и решении административных вопросов. Флагманского уровня цифровизации и внедрения ИИ у нас уже получилось достичь для службы судебных приставов и федеральной налоговой службы, где все процессы прекрасно настроены, анализируются огромные объемы данных и на их основе принимаются управленческие решения», — отметила Абрамова.
Валерий Шахов «Башинформ» Ирина АбрамоваВалерий Шахов «Башинформ» Ирина Абрамова
Ирина Абрамова
Фото: Валерий Шахов | «Башинформ»

Вместе с тем, считает бизнес-омбудсмен, развитие технологий требует создания новых правовых механизмов. Речь идет о принятии цифрового кодекса и защите прав предпринимателей в онлайн-среде.

«Нужно понимать, кому вменять ответственность в системе, где решения принимает автономный алгоритм. Должны быть закреплены права предпринимателей на применение алгоритмических решений, права на их прозрачность. Вместе с тем, на мой взгляд, нам не стоит наделять ИИ субъектностью, чтобы он начал жить какой-то своей жизнью», — сказала она.
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Валерий Шахов Башинформ
Фото: Валерий Шахов | Башинформ
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Подробнее о цифровой трансформации республики читайте в материале «Башинформа».

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