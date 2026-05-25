В Башкирии рассказали, как ИИ влияет на госуправление, бизнес и творчество

Замглавы минцифры Башкирии Расул Таипов отметил, что платформенная экономика сегодня во многом формируется вокруг крупных торговых компаний и онлайн-площадок, которые активно внедряют инновационные решения. По его словам, именно такие инструменты открывают новые возможности для регионов.
«Сейчас мы рассматриваем варианты сотрудничества с крупными технологическими игроками для совместных разработок и наращивания компетенций в сфере ИИ. При этом важно, как мы в социуме работаем с теми или иными ИИ-инструментами. Нам надо думать, как грамотно встроить эти технологии в тот же образовательный процесс и использовать их возможности для формирования здоровой, позитивной повестки среди подрастающего поколения», — сказал Расул Таипов.
Как сообщила замминистра предпринимательства и туризма РБ Владлена Елышева, сегодня только в креативном секторе региона работают более 9,7 тысячи предпринимателей, включая рекламу и пиар, разработку ПО, гастрономию, дизайн и арт-индустрию, и в них все активнее задействуется искусственный интеллект.
«Использование ИИ позволяет креативной экономике развиваться быстрее и эффективнее. Эти технологии уже активно применяются в арт-дизайне, кинематографе, при создании фильмов и видеороликов, а также для адаптации программных проектов», — прокомментировала она.
При этом ключевая роль в создании креативов по-прежнему сохраняется за самим человеком.
«Авторами идей и смыслов, конечно же, остаются люди, а ИИ — лишь хороший ускоритель и помощник в творчестве», — подчеркнула Елышева.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей РБ Ирина Абрамова заявила, что цифровые сервисы сегодня фактически становятся лицом государства.
«Онлайн-услуги позволяют нашим жителям и бизнесменам в частности значительно сэкономить время, в том числе при ведении бухгалтерии и решении административных вопросов. Флагманского уровня цифровизации и внедрения ИИ у нас уже получилось достичь для службы судебных приставов и федеральной налоговой службы, где все процессы прекрасно настроены, анализируются огромные объемы данных и на их основе принимаются управленческие решения», — отметила Абрамова.
Вместе с тем, считает бизнес-омбудсмен, развитие технологий требует создания новых правовых механизмов. Речь идет о принятии цифрового кодекса и защите прав предпринимателей в онлайн-среде.
«Нужно понимать, кому вменять ответственность в системе, где решения принимает автономный алгоритм. Должны быть закреплены права предпринимателей на применение алгоритмических решений, права на их прозрачность. Вместе с тем, на мой взгляд, нам не стоит наделять ИИ субъектностью, чтобы он начал жить какой-то своей жизнью», — сказала она.
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