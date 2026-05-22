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07:12 (UTC+5), 22 Мая 2026

В Башкирии благодаря ИИ-камерам значительно снизилось число лесных пожаров

На территории Башкортостана успешно работает система дистанционного мониторинга «Лесохранитель», оснащенная искусственным интеллектом.

Фото: минлесхоз РБ | пресс-служба
Иван Вавилов

Благодаря автоматическому выявлению задымлений и раннему обнаружению очагов возгорания площадь лесных пожаров в республике за несколько лет сократилась более чем в 40 раз.

Систему «Лесохранитель» в республике начали внедрять в 2021 году. «Умные» камеры, подключенные к нейросети, устанавливают на вышках высотой от 30 до 228 метров в труднодоступных местах. Оборудование в автоматическом режиме сканирует территорию в радиусе 25 км, круглосуточно фиксируя даже незначительное задымление. Точность определения координат потенциального пожара достигает 200 метров.

Полученная информация в реальном времени поступает диспетчерам, что позволяет мобильным группам выезжать на тушение на самой ранней стадии — до того, как огонь распространится на большие площади и приблизится к населенным пунктам.

За первую четырехлетку внедрения системы в Башкирии удалось выявить 78 возгораний в лесах и на сопредельных территориях, а в 2025 году с помощью «Лесохранителя» обнаружили один лесной пожар и более 30 очагов возгораний на землях иных категорий, граничащих с лесным фондом. Помимо контроля пожаров она также фиксирует незаконные вырубки деревьев.

По данным минлесхоза РБ, в 2026 году регион планирует приобрести еще порядка 35 таких камер. «Пополнение» сделает автоматизированный контроль еще более эффективным и позволит оперативнее реагировать на угрозы.

Подробнее о том, как Башкирия дает отпор огненной стихии, читайте в материале «Башинформа».

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