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12:41 (UTC+5), 14 Августа 2026

В Башкирии стартует проект «Мы вместе / Беҙ бергә»

Общественно-культурные мероприятия в рамках проекта «Мы вместе / Беҙ бергә» состоятся в муниципалитетах республики. В городах и районах запланированы концерты народных и образцовых творческих коллективов, литературно-музыкальные вечера, районные фестивали и патриотические программы.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

В афише – гала-концерт фестиваля «Большая дружная семья», юбилейные программы ансамблей «Русская песня» и «Родные напевы», концерт Сибайского театрально-концертного объединения «Һөйгәндәр генә сибәр», патриотическая программа Рамиля Бадамшина «Мы СВОю Родину не предаем», выступления воспитанников детских музыкальных школ.

Во всех мероприятиях примут участие члены Союза писателей Республики Башкортостан. Проект объединит на одной площадке творческие коллективы, деятелей культуры и жителей муниципалитетов республики.

Ранее мы сообщали, что интересного ожидается на фестивале «Молочная страна-2026» в Уфе.

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