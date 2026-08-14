В Башкирии стартует проект «Мы вместе / Беҙ бергә»

В афише – гала-концерт фестиваля «Большая дружная семья», юбилейные программы ансамблей «Русская песня» и «Родные напевы», концерт Сибайского театрально-концертного объединения «Һөйгәндәр генә сибәр», патриотическая программа Рамиля Бадамшина «Мы СВОю Родину не предаем», выступления воспитанников детских музыкальных школ.

Во всех мероприятиях примут участие члены Союза писателей Республики Башкортостан. Проект объединит на одной площадке творческие коллективы, деятелей культуры и жителей муниципалитетов республики.

Ранее мы сообщали, что интересного ожидается на фестивале «Молочная страна-2026» в Уфе.