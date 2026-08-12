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16:32 (UTC+5), 12 Августа 2026

Стало известно, что будет на «Молочной стране-2026» в Уфе

Фестиваль «Молочная страна-2026» пройдет в субботу, 29 августа, в любимом уфимцами парке «Кашкадан».

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

В этот раз фестиваль посвятят Году большой и дружной семьи. По традиции каждому гостю нальют приветственный стакан свежайшего молока — с него и начнётся знакомство с фестивалем.

Гостей ждут молочная ярмарка, фермерский рынок, сырная лавка, площадка с медовой продукцией, кумысная деревенька и ЭкоДеревня. Детям и взрослым организуют интерактивы, мастер-классы, будет живая музыка.

А ещё впервые на фестивале выступит семейная труппа «Молочный Цирк». Для малышей от 1,5 до 4 лет организаторы обещают зону «Телячьи скачки» с надувными коровками.

Вход свободный.

«Молочная страна» — это крупнейший в России семейный гастрономический фестиваль, посвященный популяризации молока и молочной продукции. Мероприятие ежегодно проходит в Уфе с 2011 года и собирает более 100 тысяч гостей.

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Ранее мы сообщали, что в Уфе пройдет музыкальный фестиваль «Электролето».

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