Стало известно, что будет на «Молочной стране-2026» в Уфе

В этот раз фестиваль посвятят Году большой и дружной семьи. По традиции каждому гостю нальют приветственный стакан свежайшего молока — с него и начнётся знакомство с фестивалем.
Гостей ждут молочная ярмарка, фермерский рынок, сырная лавка, площадка с медовой продукцией, кумысная деревенька и ЭкоДеревня. Детям и взрослым организуют интерактивы, мастер-классы, будет живая музыка.
А ещё впервые на фестивале выступит семейная труппа «Молочный Цирк». Для малышей от 1,5 до 4 лет организаторы обещают зону «Телячьи скачки» с надувными коровками.
Вход свободный.
«Молочная страна» — это крупнейший в России семейный гастрономический фестиваль, посвященный популяризации молока и молочной продукции. Мероприятие ежегодно проходит в Уфе с 2011 года и собирает более 100 тысяч гостей.
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Ранее мы сообщали, что в Уфе пройдет музыкальный фестиваль «Электролето».
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