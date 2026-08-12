В уфимской Нижегородке пройдет фестиваль «Электролето»

Организуют две сцены, одна из которых будет на заброшенном складе. Зрителей ждут выступления музыкантов и световые инсталляции.

Как рассказал на оперативном совещании в мэрии Уфы организатор Ринат Гатауллин, ожидается приезд около 1500 гостей. Уже подтвердили свое желание приехать гости из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Оренбурга. Часть билетов передали ветеранам и участникам СВО.

Фестиваль начнется в 21 час и продлится до утра (18+).

Электролето — уфимский фестиваль электронной (и не только) музыки, первый эпизод которого прошел в 2005 году. С тех пор он проводился каждый год, кочевал по городу, меняя площадки. Летом 2026-го организаторы планируют вернуть проекту былое величие, переместив его на территорию индустриального парка «Техно Квадрат».

Ранее мы сообщали, какие дни в Башкирии будут креативными.