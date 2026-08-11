Стало известно, какие дни в Башкирии будут креативными

Глава Башкирии на очередном оперативном совещании правительства республики напомнил о датах в креативной индустрии. 8 августа в Башкирии отметили профессиональный праздник в этой отрасли, который был учрежден лишь год назад, – День креативных индустрий.
13 и 14 октября Башкирия присоединится к Российской креативной неделе, уточнила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.
— Мы решили все креативные дни провести осенью, — отметил Радий Хабиров. — А в декабре, как всегда, подведем итоги с премией «Создатели».
Ранее мы писали, что Башкирия выстроила эффективную систему поддержки сферы креативных индустрий.
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