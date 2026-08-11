Трудяга «Труд»

Вообще говоря, на месте будущего стадиона близ угла улиц Ленина и Якутова (но в те времена, когда они ещё именовались Центральной и Заводской) был солдатский лагерь. После Гражданской войны, как пишут исследователи, этот лагерь несколько неожиданно превратился в концентрационный. На карте Уфы 1939 года никакого стадиона в искомом месте нет, хотя, конечно, упомянутая карта страдает многими недостатками, и на 100% верить ей нельзя. Зато на аэрофотоснимке 1942 года хорошо видны футбольное поле и трибуны с западной его стороны.
Другое дело, что в газетах конца 1930-х и в первые послевоенные годы упоминаются лишь стадионы «Динамо», «Спартак» и «ЦЭС». Как же тогда назывался будущий стадион «Труд»? Вопрос требует дальнейшего изучения. Тем более что и запомнившийся нам «Труд» строили как «Большевик», а в 50-е годы прошлого века он славился спортивными состязаниями как «Локомотив». И уже только в 1960-м получил то название, что мы помним и сегодня. Зато именно 60-е годы отмечены до сих пор памятными для многих соревнованиями на этой спортивной арене.
В 1960-м здесь прошли первые соревнования по спидвею, посвященные Дню строителя и открытию мотодрома. До этого все соревнования по спидвею принимал стадион «Динамо». Гонщики строительного треста № 3 не раз занимали на них призовые места, что и побудило управляющего трестом Аншеля (Леонида) Балабана перенести мотогонки на трестовский стадион, каковым и стал прежний «Локомотив». Здесь прошли личные и командные международные соревнования, чемпионаты мира по спидвею и по мотогонкам на льду.
Уже в 1961 году деревянные трибуны смогли вмещать 20 тысяч зрителей (а на финалах гонок и все 30 тысяч). Аншель Балабан планировал превратить «Труд» в главный стадион города с различными спортивными сооружениями. Планам этим не суждено было сбыться, три деревянные трибуны «Труда» в целях безопасности снесли. Тридцать с лишним лет стояли сваи, вбитые для сооружения восточной трибуны, но тогдашнее руководство Башкирии проект поддерживать не спешило, а расселение жильцов и снос домов по улице Цюрупы требовали значительных финансовых вложений.
В 2005 году начался снос стадиона, на его месте к 2007 году был построен ледовый дворец «Уфа-Арена» на 8500 зрителей.
На снимке Валерия Шахова, сделанном в последний год жизни стадиона «Труд», на месте, где когда-то ревели моторы, тренируются студенты Башкирского института физической культуры.
Анатолий Чечуха
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