Трудяга «Труд»

Вообще говоря, на месте будущего стадиона близ угла улиц Ленина и Якутова (но в те времена, когда они ещё именовались Центральной и Заводской) был солдатский лагерь. После Гражданской войны, как пишут исследователи, этот лагерь несколько неожиданно превратился в концентрационный. На карте Уфы 1939 года никакого стадиона в искомом месте нет, хотя, конечно, упомянутая карта страдает многими недостатками, и на 100% верить ей нельзя. Зато на аэрофотоснимке 1942 года хорошо видны футбольное поле и трибуны с западной его стороны.

Другое дело, что в газетах конца 1930-х и в первые послевоенные годы упоминаются лишь стадионы «Динамо», «Спартак» и «ЦЭС». Как же тогда назывался будущий стадион «Труд»? Вопрос требует дальнейшего изучения. Тем более что и запомнившийся нам «Труд» строили как «Большевик», а в 50-е годы прошлого века он славился спортивными состязаниями как «Локомотив». И уже только в 1960-м получил то название, что мы помним и сегодня. Зато именно 60-е годы отмечены до сих пор памятными для многих соревнованиями на этой спортивной арене.

В 1960-м здесь прошли первые соревнования по спидвею, посвященные Дню строителя и открытию мотодрома. До этого все соревнования по спидвею принимал стадион «Динамо». Гонщики строительного треста № 3 не раз занимали на них призовые места, что и побудило управляющего трестом Аншеля (Леонида) Балабана перенести мотогонки на трестовский стадион, каковым и стал прежний «Локомотив». Здесь прошли личные и командные международные соревнования, чемпионаты мира по спидвею и по мотогонкам на льду.