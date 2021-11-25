Новости Башкортостана и Уфы
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Подробно

Лонгриды
25 Ноября , 09:14
Как жителям Башкирии сэкономить на имущественных налогах
Лонгриды
24 Ноября , 15:10
Работа по-новому: как трудовые отношения мигрируют на маркетплейсы
Лонгриды
24 Ноября , 11:55
7 невероятных историй от ветеранов «Салавата Юлаева»
Лонгриды
11 Ноября , 09:21
Нам и тут жить хорошо
Лонгриды
10 Ноября , 15:27
Как изменилась жизнь людей без прививки, или Куда в Башкирии нельзя без QR-кода?
Экономика
9 Ноября , 09:58
70 лет - первые в России
Лонгриды
2 Ноября , 18:15
Как известные жители Башкирии приняли участие в переписи и что про нее думают
Лонгриды
29 Октября , 13:57
В Бирск за яблоками и селфи: чем удивляют малые города Башкирии
Лонгриды
28 Октября , 10:58
Звезды ходят привитые
Лонгриды
27 Октября , 09:19
10 новых сложных вопросов про вакцинацию в Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 11:13
Что нужно знать про перепись населения в Башкирии. Четыре главных вопроса
Лонгриды
6 Октября , 17:53
БИТВА ЗА ЖИЗНЬ
Лонгриды
1 Октября , 09:15
«Держись! Ты все делаешь правильно!»
Лонгриды
29 Сентября , 16:13
Шесть причин для жителей Башкирии привиться от гриппа прямо сейчас
Лонгриды
23 Сентября , 10:12
Время избрVIIIнных. Как выбирали новых депутатов Госдумы в Башкирии
Лонгриды
23 Сентября , 09:52
Вопрос безопасности: что нужно знать о смартфонах и мобильной связи
Лонгриды
9 Сентября , 10:00
Что рассказал Радий Хабиров на пресс-конференции.
Лонгриды
27 Августа , 12:37
11 фактов о коронавирусе, с которыми некоторые до сих пор упорно спорят
Лонгриды
26 Августа , 10:40
Кто они - укротители огня в Башкирии
Лонгриды
25 Августа , 12:57
Какая Башкирии польза от чемпионата WorldSkills?
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