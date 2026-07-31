Как жителям Башкирии отучить детей от гаджетов

Подростковый возраст – время активного общения, поиска себя и своего места в коллективе. Гаджеты становятся инструментом социализации, но могут вытеснять реальное общение и физическую активность. Подростки уже не верят в сказки, но им важна эффективность, скорость и личная выгода. Говорите о том, как гаджеты воруют время и энергию:



1. Узнайте, что привлекает ребенка в виртуальном мире. Подойдите с искренним любопытством: спросите, что нравится в игре или приложении, что ребенок узнал нового. Так формируется критическое мышление к контенту.



2. Обсуждайте прожитый за день опыт. Интересуйтесь, что ребенок посмотрел, что узнал, что понравилось, а что нет. Это помогает осознанно относиться к экранному времени.



3. Вводите четкие семейные правила. Правила лучше записать и повесить на видное место: «Гаджеты только после выполнения домашних заданий, не за едой и не перед сном».



4. Используйте таймер. Позвольте ребенку самому выбирать время предупреждения («Напомни за 10 минут или за 5»). Это возвращает ему чувство контроля над ситуацией.



5. Не вырывайте телефон силой. Если началась истерика, действуйте мягко: назовите эмоцию вслух, будьте рядом, предложите альтернативу.



6. Помогите расширить круг интересов. Поддерживайте увлечения спортом, творчеством, книгами. Подберите книгу по интересам подростка, обсуждайте прочитанное.