Как жителям Башкирии отучить детей от гаджетов

Ограничение экранного времени – это не война с технологиями, а забота о здоровье и гармоничном развитии вашего ребенка. Помните, что:
- Ваш личный пример важнее любых запретов;
- Гаджеты – это инструмент, а не награда и не няня;
- Причины зависимости часто лежат в реальных проблемах ребенка, а не в самом устройстве;
- Будьте последовательны и терпеливы;
- Не читайте детям нотации – вступайте в диалог.
Если вам кажется, что справиться с ситуацией самостоятельно сложно, не откладывайте визит к психологу. Своевременная помощь специалиста поможет скорректировать поведение без потери доверия и тепла в отношениях с ребенком.