Как школьникам Башкирии попасть в новый математический лицей?
Совместно с экспертами Министерства просвещения республики отвечаем на главные вопросы о том, как поступить в математический лицей-интернат имени Башира Рамеева.
Что за новый лицей?
В Уфе идет строительство республиканского математического лицея-интерната имени Башира Рамеева. Он находится на улице Менделеева между ВДНХ и Центром спортивной подготовки им. Ульфата Мустафина, это остановка транспорта «ВДНХ».
Это будет современный комплекс, где будут одновременно учиться до 360 одаренных детей с 6 по 11 классы. В жилом корпусе будет 250 спальных мест для детей из городов и районов республики, а также других регионов.
Несколько лет назад Радий Хабиров представил проект лично Владимиру Путину. Президент поддержал идею и поручил выделить на нее федеральное финансирование.
Отбор талантливых детей начали уже сейчас. Обучение в нем будет бесплатным.
Кто может в него поступить?
В лицей будут зачислять одаренных школьников, которые проявляют интерес и способности к математике, физике и информатике, логическому и аналитическому мышлению, решению нестандартных задач, и готовых учиться по углубленным образовательным программам.
Набор будет идти в шестые, седьмые, восьмые и десятые классы. Девяти- и одиннадцатиклассников, то есть у кого в конце года будут выпускные экзамены, набирать не будут. Эти параллели классов будут пополнятся через учебный год, когда ученики переводятся в следующий класс. В каждой параллели планируется открыть по три класса, то есть суммарно в каждую параллель классов отберут до 60 человек.
Место проживания и регистрация значения не имеют, можно приехать и из других регионов.
Как будет проходить отбор?
Как рассказал на пресс-конференции в «Башинформе» министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин, отбор в лицей будет проходить в три этапа.
1 этап. Дистанционный. Он пройдет онлайн на платформе «Сириус.Курсы». Это сделано для того, чтобы обеспечить объективность, независимость и абсолютно прозрачные результаты олимпиады, для того чтобы не было даже попыток вмешательства в отбор. Федеральный центр «Сириус» обладает колоссальным опытом проведения крупнейших олимпиад, в их компетенции нет никаких сомнений. Детям предложат решать задачи. Эксперты будут смотреть умение детей рассуждать и мыслить логически.
Вот график: 19–20 октября 2026 года — 5 классы (отбор в будущие 6-е), 20–21 октября 2026 года — 6 классы (отбор в будущие 7-е), 21–22 октября 2026 года — 7 классы (отбор в будущие 8-е), 22–23 октября 2026 года — 9 классы (отбор в будущие 10-е).
2 этап. Очный. Он пройдет в феврале–марте 2027 года для лучших участников первого этапа. Как пояснил член рабочей группы по разработке концепции лицея, учитель математики Ринат Курамшин, после дистанционного этапа учеников пригласят в Уфу на личную встречу. Две независимые друг от друга экспертные комиссии будут общаться с ребятами лично. Участникам предстоит выполнить задания повышенного уровня сложности, показать способность выстраивать доказательные рассуждения и находить нестандартные способы решений.
3 этап. Летняя математическая школа. Она пройдет в июне-июле 2027 года. Место пока не определили. Детей соберут на 7-10 дней и уже учительский состав лицея будет оценивать личностные качества, психологическую способность детей учиться в усиленном режиме, жить без родителей. В результате появится финальный список обучающихся.
Как подать заявку?
Чтобы принять участие в первом туре, регистрируйтесь от имени ученика на республиканскую олимпиаду для школьников «Путь в РМЛИ» вот по этой ссылке. Нужно будет указать дату рождения, телефон, СНИЛС, контакты родителей. Дальше следуйте инструкциям.
Что ждёт лицеистов
Как рассказывал ранее Радий Хабиров, «наша цель – собрать здесь выдающихся юных математиков, подготовить интеллектуальную элиту нашей республики и страны. При этом не забывая и про другие предметы, в том числе про физическое развитие. В лицее будет хорошее спортивное ядро, кроме того, ребята будут пользоваться инфраструктурой расположенного рядом Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина».
В плане учебы – большая интересная насыщенная учебная программа со «звездочкой». В части бытовых удобств лицей-интернат станет современным образовательным кампусом. У учащихся будут двухместные комнаты с собственными санузлами и душевыми, столовая, библиотека, конференц-зал, спортивные залы, скалодром, коворкинг-зоны, студия звукозаписи и амфитеатр.
Кто там будет преподавать?
Для педагогов, желающих работать в лицее, тоже будет проходить большой конкурс, чтобы выбрать лучших. Глава региона возглавляет попечительский совет и будет лично заниматься этим вопросом. Пока известно, что в штат войдут тренеры сборных команд по профильным предметам всероссийской олимпиады школьников, а также приглашенные специалисты из других регионов страны.
Кто такой Башир Рамеев?
Лицей носит имя Башира Рамеева. Это выдающийся советский учёный и конструктор, создатель первых советских компьютеров (тогда их называли ЭВМ). Уроженец Баймака, родился в семье золотопромышленников. С детства увлекался радиоэлектроникой. В декабре 1948 года вместе с Исааком Бруком получил первое в СССР авторское свидетельство на цифровую ЭВМ. Одну из серий первых ЭВМ он назвал «Урал» в честь родного региона.
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Валерий Шахов, ИА «Башинформ», glavarb.ru, kremlin.ru