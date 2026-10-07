Как школьникам Башкирии попасть в новый математический лицей?

В лицей будут зачислять одаренных школьников, которые проявляют интерес и способности к математике, физике и информатике, логическому и аналитическому мышлению, решению нестандартных задач, и готовых учиться по углубленным образовательным программам.



Набор будет идти в шестые, седьмые, восьмые и десятые классы. Девяти- и одиннадцатиклассников, то есть у кого в конце года будут выпускные экзамены, набирать не будут. Эти параллели классов будут пополнятся через учебный год, когда ученики переводятся в следующий класс. В каждой параллели планируется открыть по три класса, то есть суммарно в каждую параллель классов отберут до 60 человек.



Место проживания и регистрация значения не имеют, можно приехать и из других регионов.