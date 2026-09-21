Как прошли выборы в Башкирии – самое интересное
Завершилось трехдневное голосование в Госдуму, собрали самое интересное и важное, что случилось за эти дни
Башкирские марсиане и парижане покорили страну
Стало доброй традицией, что Башкортостан в первый час после начала оглашает стопроцентную явку. Да, именно так. Башкортостан – это деревня в Аскинском районе. Здесь всего 21 человек на девять домов. Жители очень политически ответственны, поэтому, как только открываются участки, они уже дружно тут как тут!

В этом году жители башкирских деревень Марс в Аургазинском и Париж в Кигинском районах подошли к делу творчески – нарисовали тематические баннеры, выложили креативные посты и стали суперзвездами блогосферы. Посты, как голосуют башкирские марсиане и парижане, облетели всю страну – про них сделали сюжеты федеральные телеканалы и крупнейшие паблики с миллионами подписчиков. Молодцы!
Вообще, с креативными людьми и названиями у нас в республике все хорошо. Есть и Уран, и Вперед, и Дружба, а еще Венеция, Швейцария, Рублевка, Свобода, Ташкент, Пенза и многие другие. Читайте подробнее про них в материале «Как Марс и Париж выбирали депутатов, а Башкортостан за час проголосовал на 100%»

«Эти выборы отличаются, как мне кажется, хорошим, праздничным настроением. По телевизору смотрю, как проголосовали марсиане и парижане — жители деревни Марс и Париж. Когда чувство юмора у людей есть, значит, хорошее настроение», – написал у себя Глава республики Радий Хабиров.
Почему республика снова показала высокую явку?
В начале девятого часа пятницы возле избирательных участков стали формироваться очереди. Не откладывая дела в долгий ящик, ведь погода такая прекрасная, люди шли проголосовать перед работой, ну или специально чуть задерживались, чтобы поспать чуть подольше, проголосовать и на службу. Обычно в такие дни хорошие начальники не спешат, начальники все понимают. В итоге явка по республике составила 80,43%.
По мнению политолога Артура Сулейманова, на высокие показатели влияет тот факт, что, во-первых, более 40% населения республики – сельские жители. А они, как правило, голосуют активнее, чем горожане. Во-вторых, у жителей республики высокий уровень дисциплины и доверия к власти. В-третьих, это сложные геополитические отношения, турбулентность международных отношений и фактор СВО.

Политолог Арсен Шаяхметов подчеркнул, что на большое количество желающих сделать свой выбор влияет и новый трехдневный формат проведения голосования.

«Многодневное голосование — это то ноу-хау, которое появилось в 2020 году. Мы видим, что оно сохраняется и по сегодняшний день. Это физически больше временных слотов для того, чтобы люди пришли на избирательные участки и отдали свой голос», – говорит он.
По мнению экспертов, сегодня основная борьба за избирателя переместилась из традиционных СМИ в вертикальные видео. Партии вынуждены адаптировать контент под разные поколения — развлекательный формат для молодежи и акцент на решении текущих проблем для старшего возраста. Агитация стала менее партийной и более персональной — фокус сместился на конкретных кандидатов и их идеи. Кроме этого, политологи фиксируют смену модели политического участия среди молодежи. Если раньше карьера строилась через партийные ячейки, то теперь молодые лидеры формируют имидж самостоятельно через социальные сети, вступая в альянсы с партиями, уже имея собственный политический вес.
611 избирателей Башкирии старше 100 лет. Троим из них – 108 лет.
Кто проходит в Госдуму
Как мы рассказывали ранее, всего в Госдуме 450 депутатов. Половину выбирают по партийным спискам, а половину по одномандатным округам. Всю территорию страны поделили на 225 округов, от каждого из них в Госдуме будет один депутат, набравший простое большинство голосов. В республике таких округов шесть. По данным ЦИК, в них предварительно побеждают представители «Единой России» Юлай Кидрасов, Зариф Байгускаров, Денис Чернавин, Эльвира Аиткулова и Гульнур Кульсарина, а также Алексей Журавлев от партии «Родина».

Кто пройдет в Госдуму по партийным спискам, пока неизвестно – это будут считать отдельно пропорционально набранным голосам в каждом регионе. В прошлую кампанию от Башкирии в Госдуму по партийным спискам прошли 8 депутатов.
Представители партий признали итоги выборов в Башкирии
После того, как в Башкирии закрылись избирательные участки, в Общественный пресс-центр пришли представители всех партий. В своих выступлениях каждый из них заявил, что голосование в республике прошло без нарушений и эксцессов.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Мельников отметил, что между партиями на выборах, несмотря на конкуренцию, ощущалась дружественная атмосфера.

— Еще до выборов мы подписали соглашение с другими партнерами, чтобы вместе наблюдать за законностью и чистотой проведения выборов и, в принципе, со всеми коллегами вели конструктивный диалог, — сказал он.
Руководитель аппарата ЛДПР в Башкирии Ляйсан Гарипова сказала, что избирательная кампания в республике прошла в спокойной и конструктивной обстановке, у кандидатов была здоровая конкуренция.

— В нынешних внешнеполитических условиях надо быть крайне бдительными и наблюдателям, и участковым комиссиям, и председателям УИКов. В целом с этой задачей люди справились... Интерес к выборам появился, так как по стране явка достаточно высокая, — сказал депутат Госдумы 8-го созыва и кандидат в депутаты парламента 9-го созыва от КПРФ Александр Ющенко.

— Выборы очень показательные, потому что мы видим, что довольно хорошая явка, много людей. Лично я был свидетелем того, что большая очередь была у избирательных участков, и довольно-таки хорошая атмосфера непосредственно у большинства комиссий», – заявил секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин.

«Считаем, что избирательная кампания в Башкирии была хорошо организована, прошла без нарушений», — сказал председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в РБ Владимир Нагорный.
А что сказали международные эксперты
В Башкирии на выборах работают девять международных наблюдателей от пяти стран: Индонезия, Бразилия, Мадагаскар, Турция и Германия. Они посетили избирательные участки как в центре Уфы, так и в сельских районах республики. По итогам своего визита они пришли в Общественный пресс-центр и поделились своими впечатлениями.

Профессор-политолог из Турции Хусейн Барыш Достер отметил высокую явку, превышающую 60%, и присутствие людей всех возрастов. «Это показывает ответственное отношение государства и нацеленность на демократию», — сказал он.

Эксперт особо отметил удобство трехдневного формата голосования по сравнению с однодневным в Турции, где избирателям приходится стоять в очередях по 30–40 минут.

Вице-президент Института передовых исследований в области геополитики Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо (Бразилия) заявил о достойном уровне организации голосования в городе и сельской местности. Он подчеркнул работу наблюдателей и высокую информированность населения как показатели легитимности процесса.

Генеральный секретарь Демократической партии борьбы Индонезии Хасто Кристиянто обратил внимание на высокую политическую осведомленность российской молодежи. Он пообщался с избирателем, голосующим впервые, и особенно был удивлен тому, что молодой человек заранее изучил программу и познакомился со всеми кандидатами.
Как голосовали известные жители республики
Глава Башкирии Радий Хабиров пришёл на выборы вместе с супругой Каринэ и детьми. Они проголосовали на участке № 109 в ГКЗ «Башкортостан».

– Несмотря на возникающие сложности, произошла консолидация нашего народа, наших людей. Республика обладает высокой электоральной культурой. У нас действительно есть примеры, особенно в сёлах, где уже в первый день проголосовало 100 процентов жителей. И в целом явка достаточно хорошая, выше средней по России, – подчеркнул Радий Хабиров.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан Оскар Ситдиков пришёл на избирательный участок в поселке Нагаево вместе с женой и дочками.
«Ответственность начинается на уровне собственной семьи: ведь это естественно — быть в ответе за свою семью, так же естественно и важно брать на себя и ответственность за будущее твоей страны», — говорит Оскар Эхтибарович.

Заслуженная артистка России и народная артистка Башкортостана Назифа Кадырова проголосовала в Уфе. Известная певица пришла на избирательный участок нарядная, в приподнятом настроении и с ослепительной улыбкой.

– Как всегда, на выборы мы идем, как на праздник. Помню наше детство, когда ходили с родителями: играла музыка, самовары кипели, народ шел с удовольствием. Я и сегодня в таком же настроении. Это же решается будущее нас и наших детей, никто не должен оставаться в стороне. Я всех призываю голосовать, ваше слово – это важно! – сказала артистка «Башинформу».
На одном из участков Уфы проголосовал новый гражданин России, уроженец Палестины Хасан Матар.

«Я переехал в Россию из Палестины в ноябре 2023 года. Причина простая — тут сильный медицинский вуз, о котором все знают. Я подал документы в БГМУ и выбрал урологию: я же переезжал как специалист, у меня уже были дипломы по этому направлению. Через какое-то время оформил гражданство России. Что касается выборов — это важное дело для всей страны. Долго думал, кому отдать голос: сидел в интернете, сравнивал программы, искал ту, что будет реально полезна для России. В общем, свой выбор я сделал», – рассказал он.

В Архангельском районе сотрудники избирательных комиссий дошли до двух отшельников. В селе Красная Горка Краснозилимского сельсовета остался всего один дом – там живут брат и сестра Фаина Ивановна Манина и Роберт Иванович Берзин. Несмотря на отдаленность, они не остались в стороне. «Нас не забывают, привозят продукты, всегда на связи по телефону. Может быть, когда-нибудь и в Красной Горке снова начнут селиться молодые семьи», — говорит Роберт Иванович, опуская бюллетень в урну, пишет местная газета «Архангельский вестник».
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В акции «Рахмат» приняли участие
650 предпринимателей
Все три дня голосования в Башкирии проходила традиционная и полюбившаяся гражданам акция «Рахмат». Ее организатором выступает региональный ресурсный центр спортивно-патриотического воспитания молодежи «Алга-Патриот». Каждый избиратель после голосования получает купон, дающий право на скидки у местных предпринимателей. Как рассказал руководитель центра Ринат Хабиров, к инициативе присоединились 650 бизнесменов, они открыли для участников голосования более 1000 точек предоставления скидок от 3% до 50%.

«Интерес к проекту настолько высок, что некоторые магазины, не успевшие подать официальную заявку до закрытия регистрации, самостоятельно предоставляют скидки посетителям при предъявлении купонов. Кроме того, организаторы рассматривают возможность включать новых участников-предпринимателей прямо по ходу акции», – говорит Ринат Хабиров.

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, пресс-служба ЦИК РБ,

пресс-служба Главы Башкирии, пресс-служба Правительства Башкирии.

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21.09.2026