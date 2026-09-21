Как прошли выборы в Башкирии – самое интересное

На одном из участков Уфы проголосовал новый гражданин России, уроженец Палестины Хасан Матар.
«Я переехал в Россию из Палестины в ноябре 2023 года. Причина простая — тут сильный медицинский вуз, о котором все знают. Я подал документы в БГМУ и выбрал урологию: я же переезжал как специалист, у меня уже были дипломы по этому направлению. Через какое-то время оформил гражданство России. Что касается выборов — это важное дело для всей страны. Долго думал, кому отдать голос: сидел в интернете, сравнивал программы, искал ту, что будет реально полезна для России. В общем, свой выбор я сделал», – рассказал он.
В Архангельском районе сотрудники избирательных комиссий дошли до двух отшельников. В селе Красная Горка Краснозилимского сельсовета остался всего один дом – там живут брат и сестра Фаина Ивановна Манина и Роберт Иванович Берзин. Несмотря на отдаленность, они не остались в стороне. «Нас не забывают, привозят продукты, всегда на связи по телефону. Может быть, когда-нибудь и в Красной Горке снова начнут селиться молодые семьи», — говорит Роберт Иванович, опуская бюллетень в урну, пишет местная газета «Архангельский вестник»
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