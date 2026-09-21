Как прошли выборы в Башкирии – самое интересное

Глава Башкирии Радий Хабиров пришёл на выборы вместе с супругой Каринэ и детьми. Они проголосовали на участке № 109 в ГКЗ «Башкортостан».



– Несмотря на возникающие сложности, произошла консолидация нашего народа, наших людей. Республика обладает высокой электоральной культурой. У нас действительно есть примеры, особенно в сёлах, где уже в первый день проголосовало 100 процентов жителей. И в целом явка достаточно хорошая, выше средней по России, – подчеркнул Радий Хабиров.



Председатель Ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан Оскар Ситдиков пришёл на избирательный участок в поселке Нагаево вместе с женой и дочками.

«Ответственность начинается на уровне собственной семьи: ведь это естественно — быть в ответе за свою семью, так же естественно и важно брать на себя и ответственность за будущее твоей страны», — говорит Оскар Эхтибарович.



Заслуженная артистка России и народная артистка Башкортостана Назифа Кадырова проголосовала в Уфе. Известная певица пришла на избирательный участок нарядная, в приподнятом настроении и с ослепительной улыбкой.



– Как всегда, на выборы мы идем, как на праздник. Помню наше детство, когда ходили с родителями: играла музыка, самовары кипели, народ шел с удовольствием. Я и сегодня в таком же настроении. Это же решается будущее нас и наших детей, никто не должен оставаться в стороне. Я всех призываю голосовать, ваше слово – это важно! – сказала артистка «Башинформу».