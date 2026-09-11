Всего в Госдуме 450 депутатов. Избирают их по так называемой смешанной пропорционально-мажоритарной системе: половину по партийным спискам, а половину по одномандатным округам. Поэтому все жители страны, которые придут на выборы, получат два бюллетеня.



В первом – список из 10 партий. Еще летом и весной партии провели съезды, на которых выдвинули кандидатов в федеральный список и список по одномандатным округам. Для того чтобы партия прошла в Госдуму, за нее должны проголосовать не менее 5% избирателей, участвующих в выборах по федеральному округу (территория всей России), а количество мандатов распределяется пропорционально количеству полученных голосов.



Вторая половина депутатов избирается по одномандатным округам. Всю территорию страны поделили на 225 округов, от каждого из них в Госдуме будет один депутат. Поэтому во втором бюллетене будет уже список конкретных фамилий. В республике таких округов шесть и в каждом от 6 до 8 кандидатов. Победителем станет тот, за кого проголосует простое большинство.



В прошлую кампанию от Башкирии в Госдуму прошли 14 депутатов: 8 по партийным спискам и 6 — по одномандатным избирательным округам.



В городах и районах, где проходят местные выборы, голосующие получат отдельные бюллетени на каждую кампанию. Например, уфимцам предстоит проголосовать за депутатов городского Совета, также по единому городскому округу (за партийный список) и по одномандатным избирательным округам.