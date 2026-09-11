11 главных вопросов про выборы в Госдуму для жителей Башкирии
Совместно с ЦИК РБ отвечаем на самые актуальные вопросы о предстоящих выборах
1. Что за выборы пройдут?
Выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Указ об этом подписал президент Владимир Путин 16 июня. Единый день голосования приходится на третье воскресенье месяца — 20 сентября.
Одновременно в нашей республике пройдут допвыборы депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по Кизильскому избирательному округу № 28 (это Абзелиловский район и часть Баймакского района), выборы депутатов Уфимского горсовета, а также основные и дополнительные выборы депутатов ряда районов и сельских поселений.
2. Как выбирают депутатов?
Всего в Госдуме 450 депутатов. Избирают их по так называемой смешанной пропорционально-мажоритарной системе: половину по партийным спискам, а половину по одномандатным округам. Поэтому все жители страны, которые придут на выборы, получат два бюллетеня.
В первом – список из 10 партий. Еще летом и весной партии провели съезды, на которых выдвинули кандидатов в федеральный список и список по одномандатным округам. Для того чтобы партия прошла в Госдуму, за нее должны проголосовать не менее 5% избирателей, участвующих в выборах по федеральному округу (территория всей России), а количество мандатов распределяется пропорционально количеству полученных голосов.
Вторая половина депутатов избирается по одномандатным округам. Всю территорию страны поделили на 225 округов, от каждого из них в Госдуме будет один депутат. Поэтому во втором бюллетене будет уже список конкретных фамилий. В республике таких округов шесть и в каждом от 6 до 8 кандидатов. Победителем станет тот, за кого проголосует простое большинство.
В прошлую кампанию от Башкирии в Госдуму прошли 14 депутатов: 8 по партийным спискам и 6 — по одномандатным избирательным округам.
В городах и районах, где проходят местные выборы, голосующие получат отдельные бюллетени на каждую кампанию. Например, уфимцам предстоит проголосовать за депутатов городского Совета, также по единому городскому округу (за партийный список) и по одномандатным избирательным округам.
3. Как будут работать участки?
Голосование будет проходить три дня: в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 20.00 по местному времени.
4. Кто может голосовать?
Воспользоваться своим избирательным правом на выборах могут все граждане России, которым на день голосования исполнилось 18 лет, если они не признаны судом недееспособными и не отбывают наказание в колонии.
На выборах в Госдуму проголосовать за федеральный список партии смогут все граждане России, за кандидатов в одномандатном округе — только те, кто зарегистрирован на его территории.
5. Как узнать, где мой участок?
Если вы, к примеру, недавно переехали или раньше не ходили на выборы, узнать, где ваш новый участок, можно:
Также информация о каждом из кандидатов будет на стендах в помещениях для голосования.
7. Как проголосовать, если буду в командировке?
На выборах в Госдуму работает механизм «Мобильный избиратель». Жители республики, которые в дни выборов будут далеко от дома, могут проголосовать на любом участке. Для этого нужно не позднее 14 сентября подать заявление в любую избирательную комиссию, МФЦ или через Госуслуги. Этим правом уже воспользовались свыше 20 тысяч человек.
8. Моя бабушка очень старая, как ей проголосовать на дому?
Пожилые немощные люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием, люди, которые ухаживают за ними, и при других уважительных причинах проголосовать могут и на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни её работы, в том числе до 14 часов 20 сентября. Закон позволяет написать письменное заявление или оставить заявку по телефону. В дни голосования к заявителю домой придут члены комиссии с переносным ящиком для голосования. Телефон «горячей линии» ЦИК Республики Башкортостан: 8-800 347 54 54
9. Можно проголосовать онлайн?
Нет, голосования через интернет у нас в республике в эту кампанию не будет.
10. Кто будет следить за ходом выборов?
На каждом участке за порядком и законностью будут следить наблюдатели. Почти 13 тысяч наблюдателей подготовила Общественная палата республики, в их составе около 3000 блогеров, они готовы будут оперативно рассказать все самое интересное, что произойдет на участке.
11. Когда будут результаты?
Предварительные итоги голосования будут известны к утру понедельника, 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России должна определить не позднее 5 октября, официально опубликовать — не позднее 11 октября.