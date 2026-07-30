Викторина
Угадай фильм из Башкирии по одному кадру
Кто тут самый главный знаток кино? Слабо угадать кино из или о Башкирии, которые гремели в последние годы в прокате, всего по одному кадру? Кто ответит на все, тому отдадим свой золотой Аскар
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1. Героиня Валентины Ляпиной ждет свидания в парке, это фильм…
Логично! Но нет.
Подумайте еще.
Да! Это шикарная лента 2025 года из восьми новелл, каждую снимали в Уфе разные режиссеры.
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2. Явно творческий парень прилетел в Уфу, это фильм..
Да! Милый добрый байопик Виталия Дудки о фотогеничном дворнике Юре Ветлугине и фотографе Романе Филиппове. На кадре как раз киношный Роман.
Надо же, пересмотрите еще! (Нет.)
Ну что вы, это другое кино.
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3. Мальчики на лодке плывут к горе,это же…
Нет, но мы бы такой посмотрели.
Именно! Это лента Айнура Аскарова по мотивам повести Мустая Карима.
Почти, это немного другой фильм.
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4. Счастливые люди гуляют где-то в горах. Однозначно это картинка…
Да! Фильм для телеканала «Россия 1» Ольга Субботина снимала в Белорецком районе.
Ну почти-почти, попробуйте еще.
Почти угадали, но нет.
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5. Старенький микроавтобус едет издалека в Уфу. Это кино…
В этом кино тоже едут в Уфу, но с другой стороны.
Да! Хорошая, кстати, комедия от Айнура Аскарова.
Ну нет, подумайте еще.
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6. Это явно что-то историческое о писателях. Наверное, это…
Да, это фильм Булата Юсупова о поэте Рами Гарипове.
Нет, не угадали.
Это первая часть трилогии, там такого кадра нет.
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7. Что за мультик, где еще есть Наполеон?
Подумайте еще.
Бинго! Это культовый мультик уфимской студии «Муха».
Ну почти, почти.
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8. Люди за столом сидят, наверное, что-то про семью...
Нет, вам только кажется.
Нет, вам не кажется!
Подумайте еще!
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9. Что за кино явно про Уфу?
Ну почти, подумайте еще.
Да-да! Один из первых фильмов Айнура Аскарова.
Подумайте еще!
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10. Кажется, это экранизация какого-то произведения?
Да, это экранизация одноименной повести Мустая Карима.
Нет, эту книгу еще не экранизировали.
Нет, эту книгу еще не экранизировали.
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Ничего страшного. Это даже хорошо, сколько же у вас интересных вечеров с кино впереди.
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Хороший результат! Еще пересмотрите несколько фильмов, и будет твердая «пятерка».
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Очень хороший результат! Но до почетного Аскара нужно немного
подтянуться!
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Вы великий кинолют! Вот вам бронзовый Аскар.
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Вы великий геральдист! Вот вам серебряный Аскар.
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Вы великий ценитель башкирского кино! Вот вам заслуженный Аскар.
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