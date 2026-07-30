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Угадай фильм из Башкирии по одному кадру
Кто тут самый главный знаток кино? Слабо угадать кино из или о Башкирии, которые гремели в последние годы в прокате, всего по одному кадру? Кто ответит на все, тому отдадим свой золотой Аскар
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1. Героиня Валентины Ляпиной ждет свидания в парке, это фильм…
«Свидание в парке»!
Логично! Но нет.
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«Сестренка»
Подумайте еще.
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«Лето. Город. Любовь»
Да! Это шикарная лента 2025 года из восьми новелл, каждую снимали в Уфе разные режиссеры.
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2. Явно творческий парень прилетел в Уфу, это фильм..
«Юра дворник»
Да! Милый добрый байопик Виталия Дудки о фотогеничном дворнике Юре Ветлугине и фотографе Романе Филиппове. На кадре как раз киношный Роман.
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«Из Уфы с любовью», я смотрел!
Надо же, пересмотрите еще! (Нет.)
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«Терминал», там еще мужик выйти из аэропорта не мог
Ну что вы, это другое кино.
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3. Мальчики на лодке плывут к горе,это же…
«Шамиль Габдрахманов, расхититель сокровищниц»
Нет, но мы бы такой посмотрели.
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«Отряд Таганок»
Именно! Это лента Айнура Аскарова по мотивам повести Мустая Карима.
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Там про хоббитов что-то и какое-то кольцо еще
Почти, это немного другой фильм.
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4. Счастливые люди гуляют где-то в горах. Однозначно это картинка…
«Счастье не за горами»
Да! Фильм для телеканала «Россия 1» Ольга Субботина снимала в Белорецком районе.
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«Прогулка в горах»
Ну почти-почти, попробуйте еще.
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«Восхождение на Ямантау»
Почти угадали, но нет.
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5. Старенький микроавтобус едет издалека в Уфу. Это кино…
«Туда»
В этом кино тоже едут в Уфу, но с другой стороны.
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«Семья года»
Да! Хорошая, кстати, комедия от Айнура Аскарова.
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«Новый мэр»
Ну нет, подумайте еще.
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6. Это явно что-то историческое о писателях. Наверное, это…
«Дневник Поэта»
Да, это фильм Булата Юсупова о поэте Рами Гарипове.
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«Суд над писателем»
Нет, не угадали.
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«Бабич»
Это первая часть трилогии, там такого кадра нет.
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7. Что за мультик, где еще есть Наполеон?
«Война и Мир»
Подумайте еще.
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«Северные амуры»
Бинго! Это культовый мультик уфимской студии «Муха».
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«Наполеон и Амуры»
Ну почти, почти.
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8. Люди за столом сидят, наверное, что-то про семью...
Кажется, это «Семья года»
Нет, вам только кажется.
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Кажется, это «Сестренка»
Нет, вам не кажется!
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Кажется, это «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
Подумайте еще!
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9. Что за кино явно про Уфу?
Это же «Поехавшая»
Ну почти, подумайте еще.
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Это же «Из Уфы с любовью»
Да-да! Один из первых фильмов Айнура Аскарова.
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Это же «Короли мототрека»
Подумайте еще!
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10. Кажется, это экранизация какого-то произведения?
«Помилование»
Да, это экранизация одноименной повести Мустая Карима.
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«Позывной Башкир»
Нет, эту книгу еще не экранизировали.
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«Иду по млечному пути»
Нет, эту книгу еще не экранизировали.
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Ничего страшного. Это даже хорошо, сколько же у вас интересных вечеров с кино впереди.
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Хороший результат! Еще пересмотрите несколько фильмов, и будет твердая «пятерка».
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Очень хороший результат! Но до почетного Аскара нужно немного
подтянуться!
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Вы великий кинолют! Вот вам бронзовый Аскар.
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Вы великий геральдист! Вот вам серебряный Аскар.
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Вы великий ценитель башкирского кино! Вот вам заслуженный Аскар.
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