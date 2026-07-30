Викторина

Угадай фильм из Башкирии по одному кадру

Кто тут самый главный знаток кино? Слабо угадать кино из или о Башкирии, которые гремели в последние годы в прокате, всего по одному кадру? Кто ответит на все, тому отдадим свой золотой Аскар