Новые больницы, школы и дороги. Что открыл в Башкирии Владимир Путин

Осенью 2024 года президент страны посетил международный форум «Россия – спортивная держава», который проходил в Уфе. В рамках форума глава государства стал одним из первых посетителей Центра фехтования и только что открытого Дворца борьбы, где проходило пленарное заседание. Кстати, именно там он сделал свои заявления против коммерциализации детского спорта. В этот же день глава государства запустил уфимский комплекс сооружений для гребного слалома, а в Нефтекамске – новый спорткомплекс «Амфибия».



«Слушайте, отличные у вас социальные объекты получились новые. Такие спортивные объекты – просто любо-дорого посмотреть», – сказал президент России по окончании рабочей программы, выйдя из кортежа на улицу, чтобы пообщаться с простыми уфимцами.