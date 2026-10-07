Новые больницы, школы и дороги. Что открыл в Башкирии Владимир Путин

Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл новые объекты здравоохранения страны. Среди них новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе. Здесь разместились приемное отделение с диагностическими кабинетами, поликлиника, 10 операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. Стоимость объекта составила 10,7 млрд рублей.
«Десятиэтажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце — это чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины и в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать, это касается миллионов наших граждан, проживающих в небольших населённых пунктах, где подчас, кроме фельдшера, и нет никого из медицинских работников. Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению туда специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные», – сказал президент страны
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