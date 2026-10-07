Новые больницы, школы и дороги. Что открыл в Башкирии Владимир Путин
Сегодня день рождения отмечает президент страны Владимир Путин. Мы решили вспомнить, какую роль глава государства играет в жизни нашей республики, и собрали семь главных объектов, построенных под его патронажем и открытых им лично.
Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса в Уфе
1 февраля 2024
Радий Хабиров представил главе государства первую очередь кампуса в Уфе и анонсировал тогда еще начало строительства второй – тех самых башен, которые хорошо видно из самых разных концов города. Глава государства в ответном слове отметил, что «республика развивается быстрыми хорошими темпами», а Уфа «один из крупных образовательных центров в стране». Владимир Путин отметил, что «руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается – создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше».
Центр детской онкологии и гематологии в Уфе
2 февраля 2024 года
Уже на следующий день глава государства принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов, в том числе Центра детской онкологии и гематологии в Уфе. Это самый модернизированный лечебный и исследовательский центр в регионе, который дает надежду на выздоровление детям с онкологическими заболеваниями.

«Все, что касается развития здравоохранения — это наша обязанность, а то, что касается здоровья детей — это святая обязанность. Поэтому будем работать в этом направлении и дальше. А то, что у вас младенческая смертность стала ниже среднероссийских показателей — это хороший результат. Я вас поздравляю с этим», — подытожил выступление руководителя Башкирии Владимир Путин.
Обходной путь трассы М-12
22 декабря 2024
В Башкирии запустили движение по новому 65-километровому обходу населенных пунктов нашей республики. Это обходной маршрут на скоростной трассе М-12. В церемонии открытия участка по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

«Эти объезды выведут транзитные потоки из городов и посёлков, сделают движение более безопасным, позитивно скажутся на качестве жизни людей, их экологическом благополучии. Хочу ещё раз сказать спасибо строителям, мостовикам, инженерам, проектировщикам, многим другим специалистам, которые трудились над созданием открываемых сегодня объектов. Особо отмечу слаженное взаимодействие Правительства и региональных властей», – сказал президент.
Участок «Дюртюли – Ачит» трассы М-12 «Восток»
16 июля 2025 года
Новая магистраль протяжённостью более 275 километров стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Участок проходит по территориям трёх регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.
«Регионы, по которым проходит эта трасса, почувствуют экономический эффект, повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществлять комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места», – сказал Владимир Путин в приветственном слове.

«Для нас, жителей Башкортостана, для наших автолюбителей это сокращение в полтора раза дороги до таких городов, как Екатеринбург, Москва, Казань. Это очень безопасные дороги, очень востребованные, очень нужные. Ожидаем большой грузопоток по этой дороге. И конечно, Владимир Владимирович, дорога в основном проходит по сельским районам нашей республики. Она будет драйвером развития экономики этих районов», – поблагодарил тогда президента Глава республики Радий Хабиров.
Дворец Борьбы и Центр фехтования
17 октября 2024 года
Осенью 2024 года президент страны посетил международный форум «Россия – спортивная держава», который проходил в Уфе. В рамках форума глава государства стал одним из первых посетителей Центра фехтования и только что открытого Дворца борьбы, где проходило пленарное заседание. Кстати, именно там он сделал свои заявления против коммерциализации детского спорта. В этот же день глава государства запустил уфимский комплекс сооружений для гребного слалома, а в Нефтекамске – новый спорткомплекс «Амфибия».

«Слушайте, отличные у вас социальные объекты получились новые. Такие спортивные объекты – просто любо-дорого посмотреть», – сказал президент России по окончании рабочей программы, выйдя из кортежа на улицу, чтобы пообщаться с простыми уфимцами.
Хирургический корпус Республиканского кардиологического центра в Уфе
10 июня 2025 года
Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл новые объекты здравоохранения страны. Среди них новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе. Здесь разместились приемное отделение с диагностическими кабинетами, поликлиника, 10 операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. Стоимость объекта составила 10,7 млрд рублей.

«Десятиэтажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце — это чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины и в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать, это касается миллионов наших граждан, проживающих в небольших населённых пунктах, где подчас, кроме фельдшера, и нет никого из медицинских работников. Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению туда специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные», – сказал президент страны.
Школа 21 века
29 августа 2026 года
Новая школа находится на улице Российской, напротив Дворца борьбы. Это второй корпус школы №88. Здесь одновременно смогут учиться 1225 школьников. Все классы уже сформировали, учителя тоже на месте. Школу построили по концессии, в том числе на федеральную субсидию.

Президент поинтересовался у директора школы Ольги Ануфриевой, как она оценивает медицинскую оснащенность – в части медпомощи детям, ученикам, если возникает такая необходимость. Педагог ответила ему, что у них очень современный медицинский блок, в том числе свой стоматологический кабинет, свой врач каждый день, свой фельдшер закреплён за школой.

Радий Хабиров в свою очередь пригласил Владимира Путина на открытие межвузовского кампуса в конце года. «Кампус наш получается, не побоюсь этого слова, уникальным, очень интересным. И в конце года мы его уже запускаем», – сказал он.
«Спасибо», – отреагировал Путин.
А что дальше?
Также глава государства одобрил и ряд других важных инициатив, необходимых для республики. В их числе реконструкция цирка (принадлежит «Росцирку», деньги заложили в федеральный бюджет), госпиталь для ветеранов войн, а также математический лицей для одаренных детей (строительство уже идет, откроется в следующем году).

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ», glavarb.ru, kremlin.ru

Верстка: Валерия Любина.

07.10.2026.