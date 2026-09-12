В Абхазии все расчеты в русских рублях. Местной валюты тут нет. Точнее, есть, но она больше сувенирная, можно купить купюры в местном банке. Но рассчитаться ей нигде не получится.

Абхазия – не страна логики. Напитки или еда прямо на пляже тут могут стоить как в спальном районе города или даже дешевле. Изучайте цены. Но учтите, что ценник на продукты примерно как у нас.



Стоимость жилья очень сильно зависит от места, расстояния до моря и состояния комнаты. Обычный двухместный номер в июле стоит от 3500-4000 рублей в сутки, в августе и сентябре он же будет стоить от 4000-4500, а к концу сентября постепенно снизится до 3000. Самый массовый сегмент – это абхазский дом: много комнат со своим входом и общая кухня на улице. Уточняйте – бывает, что туалет общий и на улице. Многие сдают квартиры – это чуть дороже, но зато своя кухня и помещается больше людей.