1.
С 2026 года из Уфы до Сухума два раза в неделю есть авиарейсы. Лететь около трех часов. Выходите из него – и вы уже в Абхазии, ближе к восточной ее границе.2.
На поезде (двое суток) или самолете (три часа) до Сочи, а дальше пересекаете границу самостоятельно. Тут тоже есть варианты:
- От железнодорожного вокзала и аэропорта ходит автобус «до границы» (на табличке написано «Псоу»), но он петляет по городу, поэтому ехать минут сорок, а то и час. Границу вы переходите сами, ножками. Загранпаспорт не нужен – достаточно российского. Сразу выходите к абхазскому автовокзалу, садитесь на автобус до города, который вам нужен. Расписания нет, автобусы отъезжают по мере наполнения. Обычно ждать минут 10-15.
- Вызвать такси. Ехать примерно 15 минут. Стоит примерно 600-700 рублей. Проходить границу также пунктом выше.
- Сесть на поезд, который через Гагры идет до Сухума. Границу проходят прямо в поезде по пути следования.
- Заранее заказать трансфер. За вами в назначенное время приедет машина, вы пройдете границу, где пункт для машин, а дальше вас отвезут, куда нужно. Иногда машину заказывают к границе. Вы переходите ее самостоятельно, а дальше едете с ветерком.
- Идеального варианта нет, у всех свои плюсы и минусы. На пешеходной или автомобильной границе случаются пробки из-за большого наплыва отдыхающих. Ценник на услуги может скакать туда-сюда. Поэтому выбирайте сами, как вам доступно по деньгам и комфортно. Если мы едем большой толпой, то берем трансфер от аэропорта до дома, а если просто с семьей, то добираемся самостоятельно.