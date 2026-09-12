Что жителям Башкирии нужно знать про отдых
в Абхазии
Абхазия – одно из любимых мест отдыха для жителей Башкортостана. Гордую кавказскую республику можно любить или игнорировать, но для тысяч туристов из Башкортостана она всегда будет страной души. Я отдыхал там раз двадцать, наверное, поеду снова, потому что мне там лучше, чем в громком, кричащем Сочи или любом другом курорте Черного моря. Делюсь своим опытом с теми, кто еще только готовится открыть для себя эту прекрасную страну.
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Как доехать
1. С 2026 года из Уфы до Сухума два раза в неделю есть авиарейсы. Лететь около трех часов. Выходите из него – и вы уже в Абхазии, ближе к восточной ее границе.

2. На поезде (двое суток) или самолете (три часа) до Сочи, а дальше пересекаете границу самостоятельно. Тут тоже есть варианты:

  • От железнодорожного вокзала и аэропорта ходит автобус «до границы» (на табличке написано «Псоу»), но он петляет по городу, поэтому ехать минут сорок, а то и час. Границу вы переходите сами, ножками. Загранпаспорт не нужен – достаточно российского. Сразу выходите к абхазскому автовокзалу, садитесь на автобус до города, который вам нужен. Расписания нет, автобусы отъезжают по мере наполнения. Обычно ждать минут 10-15.

  • Вызвать такси. Ехать примерно 15 минут. Стоит примерно 600-700 рублей. Проходить границу также пунктом выше.

  • Сесть на поезд, который через Гагры идет до Сухума. Границу проходят прямо в поезде по пути следования.

  • Заранее заказать трансфер. За вами в назначенное время приедет машина, вы пройдете границу, где пункт для машин, а дальше вас отвезут, куда нужно. Иногда машину заказывают к границе. Вы переходите ее самостоятельно, а дальше едете с ветерком.

  • Идеального варианта нет, у всех свои плюсы и минусы. На пешеходной или автомобильной границе случаются пробки из-за большого наплыва отдыхающих. Ценник на услуги может скакать туда-сюда. Поэтому выбирайте сами, как вам доступно по деньгам и комфортно. Если мы едем большой толпой, то берем трансфер от аэропорта до дома, а если просто с семьей, то добираемся самостоятельно.
Когда лучше ехать?
Туристы живут в Абхазии круглый год, даже Новый год отмечают. Весной сюда ездят дышать горно-морским-хвойным воздухом. Но купаться и загорать можно примерно только с середины июня по начало октября. Так-то в мае уже тепло, но в горах тают снега, поэтому море холодное. В конце сентября – начале октября загорать и купаться – можно, тут по прежнему тепло, не душно, как бывает в августе, а многие туристы разъехались по домам, но постепенно начинаются дожди.
Связь
Очень важно! Как только вы пересечете границу, включится международный роуминг, даже если вы никому не звоните и не пользуетесь интернетом! Ценник на него очень большой, за 10 минут можно уйти в минус на несколько тысяч рублей. У вас есть три варианта:

  • Как только перешли границу, поставить авиарежим на все время пребывания в стране, включать только вай-фай, когда будете в своем номере или кафе.

  • Купить местную симку. Это стоит примерно 1500 рублей. У вас будет местная связь и хороший интернет. В Абхазии с этим проблем нет.

  • Узнать у своего оператора связи, какие есть услуги для роуминга. Например, у моего оператора есть услуга за 1500 рублей пользоваться своей симкой как дома, будет 5 гб интернета, и я даже смогу принимать входящие звонки из России.
Что почем
В Абхазии все расчеты в русских рублях. Местной валюты тут нет. Точнее, есть, но она больше сувенирная, можно купить купюры в местном банке. Но рассчитаться ей нигде не получится.
Абхазия – не страна логики. Напитки или еда прямо на пляже тут могут стоить как в спальном районе города или даже дешевле. Изучайте цены. Но учтите, что ценник на продукты примерно как у нас.

Стоимость жилья очень сильно зависит от места, расстояния до моря и состояния комнаты. Обычный двухместный номер в июле стоит от 3500-4000 рублей в сутки, в августе и сентябре он же будет стоить от 4000-4500, а к концу сентября постепенно снизится до 3000. Самый массовый сегмент – это абхазский дом: много комнат со своим входом и общая кухня на улице. Уточняйте – бывает, что туалет общий и на улице. Многие сдают квартиры – это чуть дороже, но зато своя кухня и помещается больше людей.
Ценник на общепит в среднем как в Уфе. Если захотите попробовать национальную кухню, берите мамалыгу (это круто заваренная каша из кукурузной крупы), острую фасоль, солянку по-абхазски и, конечно, «лодочку». В большинстве мест абхазская лодочка – божественна. Еще из местной экзотики – мандариновый сок, компоты из фейхоа, маринованный бамбук, копченое мясо буйволов. Ну и, конечно, местная аджика, от которой солнышко встает во рту с непривычки-то. Обязательно привожу домой пару баночек добавлять зимой в супы и на сувениры близким людям.
Не пользуйтесь такси на улице
Никогда. Я два раза позволял себе нарушить это правило и всегда потом жалел. Местные таксисты-«бомбилы» могут назвать одну цену, а посередине поездки вспомнить, что «это же далеко», и назвать другую. Или заявить, что это был ценник «за каждого человека». Ну или просто назвать цену в два-три раза выше. Пользуйтесь общественным транспортом или службами такси. Можно скачать приложение вроде «Гаруда» или «А-Такси» (работает не во всех городах).

Все, как в России – выбираете откуда, куда и сразу видите ценник. Или звоните в диспетчерскую службу (везде висит реклама) – окончательный ценник вам назовет оператор.
На этой неделе в Уфу приезжал президент Абхазии Бадра Гунба. Вместе с Радием Хабировым обсудили в том числе развитие туризма. Радий Хабиров отметил, что нужно более широко знакомить людей с туристическими возможностями Абхазии. Для этого он предложил организовать деловой визит представителей абхазской туриндустрии в Башкортостан.
Что посмотреть?
Абхазия небольшая, но очень красивая страна, за раз ее не объехать. Рекомендую съездить минимум на 2-3 экскурсии в разные уголки страны.
Рицинский маршрут – через разных размеров водопады до красивого высокогорного озера Рица. Чем-то оно напоминает мне наш башкирский Красный Ключ. Моя любимая версия – уехать еще выше в горы, где альпийские луга, марсианские пейзажи, черные тюльпаны и озеро Мзы. Но до него нужно самостоятельно идти через горный перевал 7 км туда и столько же обратно.
Сухум – столица страны, тут шикарная набережная с морским портом, бронзовыми фигурками персонажей произведений Фазиля Искандера, легендарным кафе «Брехаловка» и колоннадой «как в Уфе», копию которой установили на нашей набережной.

Из других интересностей – огромный красивый ботанический сад, питомник обезьян, которых можно кормить. Обязательно посетите Абхазский государственный музей, он рядом с ботаническим садом. Сухум преображается и расцветает год за годом!
Пицунда и Гагры – курортные города со старинными храмами и приморской архитектурой. Пицунда – это еще и бухта, где каждый день плавают и прыгают в воде дельфины.
Новый Афон – огромная пещера, куда спускаются на «метро», большой красивый монастырь, старинная Анакопийская крепость на горе, а также келья Симона Кананита – одного из 12-ти апостолов Христа. Согласно преданию, он провел в этой пещере последние два года своей жизни. Обнаружили ее греки, заселявшие в начале тысячелетия побережье Черного моря. Сейчас в келье сделали маленькую часовню. Это место паломничества тысяч туристов: как любителей истории, так и верующих. Все это – в одном небольшом городке.
Ткуарчал – заброшенный город шахтеров в восточной части Абхазии. Как в приключенческих фильмах про Индиану Джонса. Бонусом водители везут на водопад Великан, который полностью оправдывает свое название – он высотой более 100 метров. Самостоятельно туда не доехать, если нет своей машины. Только экскурсия.
Кындыгский источник – грязевой и термальный источник в восточной части страны, очень популярный оздоровительный комплекс.
Подробнее про все экскурсии вам расскажут в точках продаж, их много в каждом месте отдыха. Рекомендую взять у них прайс и спокойно дома изучить, куда вам хочется, а потом подойти и забронировать. Вас попросят оставить небольшой аванс, примерно 500 рублей, остальное вы отдадите водителю наличными.
Если вы не боитесь дороги, путешествовать можно и самостоятельно – между городами ходят рейсовые автобусы. Например, Гагры можно смело посетить самостоятельно, Пицунду тоже. Заблудиться там сложно.

Сервис
В Абхазии чаще всего жалуются на сервис. Людям, которые привыкли к Турции или Египту, может быть сложновато из-за завышенных ожиданий от «кавказского гостеприимства». Гость – это когда ты на свадьбу приехал, а мы, туристы, это отдыхающие. Здесь не будут прыгать и кланяться каждому приезжающему, выпрашивая что-нибудь за сто рублей. Абхазы, как и все жители Кавказа, люди гордые, горячие, но добродушные и всегда готовые помочь. Они живут своим консервативным укладом и традициями, рады тем, кто чтит, и гневаются, когда их начинают учить жизни. Абхазия — это не страна сервиса, это страна души.
Что еще важно знать!
  • Основная часть населения страны — это абхазы и армяне. Они преимущественно христиане, поэтому серьезных ограничений для туристов, как на северном Кавказе, тут нет. Везде продается свинина, алкоголь (вреден для здоровья), никто не возмущается девушкам в шортах, но вне пляжа ходить в купальниках и плавках нельзя. Все местные будут закатывать глаза и ругаться.

  • Последние годы тут стали принимать банковские карты или перевод на карту. Но не все и не везде, поэтому берите с собой и наличку. При необходимости ее можно будет доснять в банкоматах или офисе банка, но с вас удержат небольшой процент.

  • Практически все туалеты в стране платные – 40-50 рублей. Это неискоренимо. Просто расслабьтесь и смиритесь.

  • Время тут течет медленно и неторопливо. Суету дома оставьте. И не удивляйтесь, что в местных лавках до сих продают диски с фильмами или рекламируют услугу «Запись музыки на флешку».

  • В Абхазии курят, даже в кафе и других общественных местах. Россияне давно отвыкли от этого, поэтому может показаться странным. Напоминаем, что курение вредит вашему здоровью.
Кстати
Абхазский язык очень сложный. Половина слов в нем образуется добавлением к русскому слову буквы А (амандарин, акассир, афирма), зато другая – набор шипящих и кряхтящих, произносить которые надо быстро-быстро и как будто с горячей хинкалькой во рту. Фраза «Здравствуйте! Как вас зовут? Вы меня понимаете? Здесь кто-нибудь говорит по-русски?» звучит так: «Мшибзиакуа. Швара׳ишвы׳хьдзи? Исхоуашвахауама. Абракадаэридыруамааурысбиашва?». И вы не выговорите это правильно никогда.
Сто лет назад климат у моря был ужасный
Это сейчас Абхазия – субтропики, куда все едут поправлять здоровье, вдыхая целебный воздух реликтовой эвкалиптовой рощи. Мандарины, лимоны, хурма. Кажется, все это росло тут веками и тысячелетиями. Но еще в конце 19 века это было болотистое место для ссылок, куда отправляли умирать от малярии провинившихся. Всех спас купец Николай Игумнов, сделавший состояние на добыче золота. По глупости своей он прогневал императора, и Николая сослали из Петербурга в поселок Алахадзы.

Купец, будучи человеком деятельным, засадил землю вокруг эвкалиптом и кипарисом, чтобы воздух был не такой влажный, организовал рыбзавод, завез чернозем и высадил плантации манго, киви и мандаринов. Легендарные абхазские апельсины – его заслуга.

После революции Игумнов отправил семью во Францию, поместье передал советской власти, а сам остался там работать простым агрономом до самой смерти.

Текст и фото: Станислав Шахов.

Дизайн: Валерия Любина.

12.09.2026.