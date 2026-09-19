Как Марс и Париж выбирали депутатов, а Башкортостан за час проголосовал на 100%

Среди тех, кто принимает участие в выборах – жители села Дружба, которое расположено в Давлекановском районе. Вообще, сначала поселок назывался Полевой, но в 1968 году по желанию переселенцев он был переименован в Дружбу, потому что трудиться в животноводстве сюда приехали русские, башкиры, чуваши, татары, мордва, марийцы, украинцы, немцы и представители других национальностей из разных районов Башкирии. Здесь 161 избиратель, но голосуют они в населенном пункте с другим живописным названием Вперед.
Жители села Наталья Минькаева и Регина Кучербаева отправились на избирательный участок в традиционных костюмах, чтобы подчеркнуть свою национальную идентичность и самобытность народов своего места проживания.
– Мы участвуем в каждой выборной кампании, потому что хотим реализовать своё конституционное право и отдать голоса за достойных кандидатов, – ответили односельчанки. – Проживая в многонациональной республике, мы голосуем за дружбу, мир, согласие и хотим, чтобы в стране было больше рабочих мест, перспектив и возможностей для самореализации, – говорят они газете «Асылыкуль».