Как Марс и Париж выбирали депутатов, а Башкортостан за час проголосовал на 100%

Не могли не исполнить свой долг и жители Русской Швейцарии в Белебеевском районе. Одной из первых на участок пришли Светлана Акрамовна Чередник и Валентина Ивановна Тихонова — орденоносцы и настоящие легенды села. Вместе им — 174 года, каждой — по 87. Но их энергия и неравнодушие по-прежнему заряжают всех вокруг.



Знаете, почему именно Швейцария? По легенде, солдаты, вернувшиеся после победы в Отечественной войне 1812 года, увидели в родных пейзажах «швейцарские» мотивы. Позже предприниматель Иван Петрович Каньшин открыл здесь кумысолечебницу и закрепил это имя на карте.