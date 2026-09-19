Как Марс и Париж выбирали депутатов, а Башкортостан за час проголосовал на 100%
Как голосуют жители населенных пунктов Башкирии с необычными названиями
Традиционно ответственными патриотами проявили себя местные марсиане. Так называют жителей деревни Марс Аургазинского района Башкирии. Их немного – всего 25 избирателей. В основном здесь живут пожилые люди старше 80 лет, несмотря на возраст, очень трудолюбивые. Каждые выборы для них – праздник с гармошкой, песнями и гуляньями. Своего участка тут, правда, нет, поэтому для бабушек и дедушек организовывают «марсоход». Ну автобус, если по-простому, земному.
А всего в 150 километрах от Марса, если ехать через Вперед и Рублевку, есть деревня Уран. Это уже Буздякский район. Уранцам не нужно никуда ехать или лететь – избирательный участок открыли в местном сельском клубе. Всего здесь живет 457 избирателей, но 30 из них прийти не смогут и попросили принести ящик для голосования домой.
«Большинство жителей Урана люди старшего поколения, но немало и молодых семей. Все дома и улицы ухожены. Два года назад благодаря инициативе и щедрости сельчан, а также выходцев из этой деревни здесь построили прекрасную мечеть», – рассказывает местная газета «Буздякские новости».

Стало доброй традицией, что Башкортостан в первый час после начала оглашает стопроцентную явку. Что вы улыбаетесь, Башкортостан – это деревня в Аскинском районе. Здесь всего 21 человек на девять домов.
Жители содержат скот и ухаживают за птицами, ежегодно устраивают яркие праздники, уборки и гусиные субботники. Деревня также содержалась своими пчеловодами. Еще жители Башкортостана пропагандируют здоровый образ жизни и трезвые традиции. Они заняли первое место в конкурсе «Трезвое село-2025» на муниципальном уровне.

Стопроцентную явку на выборах депутатов Госдумы дал и Париж, но не тот, а который деревня Париж Кигинского района. Все девять! Пожилые парижане голосуют на дому: к ним приезжают члены участковой комиссии, чтобы никто не остался в стороне.

«Мы голосуем всей душой за сильную Россию! Мы за Победу», — говорят жители деревни.
Среди тех, кто принимает участие в выборах – жители села Дружба, которое расположено в Давлекановском районе. Вообще, сначала поселок назывался Полевой, но в 1968 году по желанию переселенцев он был переименован в Дружбу, потому что трудиться в животноводстве сюда приехали русские, башкиры, чуваши, татары, мордва, марийцы, украинцы, немцы и представители других национальностей из разных районов Башкирии. Здесь 161 избиратель, но голосуют они в населенном пункте с другим живописным названием Вперед.

Жители села Наталья Минькаева и Регина Кучербаева отправились на избирательный участок в традиционных костюмах, чтобы подчеркнуть свою национальную идентичность и самобытность народов своего места проживания.

– Мы участвуем в каждой выборной кампании, потому что хотим реализовать своё конституционное право и отдать голоса за достойных кандидатов, – ответили односельчанки. – Проживая в многонациональной республике, мы голосуем за дружбу, мир, согласие и хотим, чтобы в стране было больше рабочих мест, перспектив и возможностей для самореализации, – говорят они газете «Асылыкуль».
А в Дюртюлинском районе есть деревня Венеция. Предание гласит: название ей подарил агротехник, вернувшийся с Первой мировой войны: разливы реки напомнили ему далекую Италию. Избирательный участок тут расположен на базе местного санатория, который тоже называется «Венеция». С самого утра съезжаются и сплываются сюда венецианцы на своих гондолах и «Ладах», чтобы проголосовать. Ирония судьбы: что именно в Венецианской республике изобрели систему выборов с использованием bollettino — «информационного листка». Оттуда и пошло слово «бюллетень».
Не могли не исполнить свой долг и жители Русской Швейцарии в Белебеевском районе. Одной из первых на участок пришли Светлана Акрамовна Чередник и Валентина Ивановна Тихонова — орденоносцы и настоящие легенды села. Вместе им — 174 года, каждой — по 87. Но их энергия и неравнодушие по-прежнему заряжают всех вокруг.

Знаете, почему именно Швейцария? По легенде, солдаты, вернувшиеся после победы в Отечественной войне 1812 года, увидели в родных пейзажах «швейцарские» мотивы. Позже предприниматель Иван Петрович Каньшин открыл здесь кумысолечебницу и закрепил это имя на карте.
Одна из первых в Кугарчинском районе проголосовала женщине по имени Россия, написав «Кугарчинские вести». «Я родилась в 1976 году. Сначала меня хотели назвать Ралиёй, но по дороге в ЗАГС папа забыл про это имя, меня записали Расиёй. Потом, когда получила паспорт, записали страну. Вот так, ещё до показа современного названия страны, я получила это имя», – рассказывает Россия Ишбаева. В разные годы Россия Чулпановна работала в сельсовете, затем экономистом в Министерстве культуры, на почте, а сейчас вот – контролером газового хозяйства. «У меня с маленькими годами сформировалась активная гражданская позиция, поэтому пройти мимо такого важного события в стране не могу», – говорит она.
Пенсионерка Фарида Валиева и ее соседка Светлана из Чишминского района республики совершили велопробег Пенза – Дурасово, пишет «Родник плюс». Там недалеко – всего три километра. Пенза это не та, это наша, башкирская. Есть и такое небольшое село.

Техника у Фариды-апы, к слову, эксклюзивная — устойчивый трехколёсный суперкар! На этом транспорте она рассекает по округе уже 4 года. В магазин за продуктами? На велик! Вывезти мусор или сгонять в лес за яблоками и грибами? Снова за руль! По словам жительницы, трёхколёсная конструкция удобна: не требует держать равновесие и имеет вместительную корзину.

Текст: Станислав Шахов.

Дизайн – Валерия Любина.

Фото: Галия Гайфуллина, Зульфия Мансурова, Зинира Нуриева, Сергей Чиков, Ирина Москаленко, Расул Минибаев, Дильбар Хамитова, Гульназ Саиткулова.

19.09.2026.