Чем ребенок занят
в интернете: шпаргалка для родителей Башкирии
Совместный лонгрид «Башинформа» и медиаэксперта, ️председателя Комитета по информационной безопасности семьи Союза «Родительская палата» Андрея Афанасьева о том, как деструктивный контент проникает в детские смартфоны и что с этим делать.
Каждый ребенок сегодня проводит в интернете в среднем почти восемь часов ежедневно. Восемь! Это больше, чем длится школьный день. Что именно они там смотрят? В каких чатах сидят? И как, сами того не замечая, попадают в ловушку деструктивного контента? Мы приготовили для родителей шпаргалку: на что обратить внимание и как защитить ребенка.
Кто в зоне риска?
Многие родители уверены: деструктивный контент опасен только для подростков и старшеклассников. Но данные исследовательской компании Mediascope говорят об обратном. Собственные смартфоны с доступом в интернет теперь есть у детей в 4–5 лет. За последние два года возраст пользователей «омолодился». И главное: 52% малышей пользуются телефоном без помощи взрослых. То есть без контроля.

А значит, алгоритмы и реклама могут легко «подсунуть» ребенку то, что ему совсем не нужно.
Андрей Афанасьев:
Социализация детей происходит в онлайн-среде. Поэтому если ребенок по 7-8 часов находится в интернете, наполненном определенными трендами, то они и формируют его мировоззрение
Что делать родителям? Совет Афанасьева:
Как можно дольше не покупать ребенку смартфон или хотя бы отсрочить выход в интернет. Если по каким-то причинам родителям нужно быть на связи с ребенком, лучше отдать предпочтение умным часам или кнопочному телефону. В этом возрасте ребенок должен познавать реальный мир, а не виртуальный.
Как работают «опасные воронки»?
В соцсетях, особенно во «ВКонтакте», детей заманивают хитро и постепенно. Манипуляторы используют тактику «ступеней зла».
Шаг 1. Безобидные паблики
Создаются юмористические сообщества, которые набирают миллионы подписчиков. В них размещают только смешные картинки, мемы, шутки. Ничего криминального.

Шаг 2. Черный юмор
В эту «безобидную» ленту начинают вплетать черные шутки: о насилии, смерти, антисемейные темы. Например, мемы про массовые убийства в Керчи или сомнительные шутки про суицид. Подано это под соусом юмора, поэтому мозг ребенка перестает воспринимать опасность. Он перестает фильтровать контент.

Шаг 3. Алгоритмы «добивают»
Достаточно ребенку чуть дольше обычного задержаться на такой «шутке», даже без лайков и репостов. Алгоритмы соцсетей моментально фиксируют это и начинают навязывать тематические группы: сначала открытые, потом закрытые.

Шаг 4. Самая опасная зона
Из открытых пабликов ребенок перетекает в закрытые сообщества. Там к «разогретым» деструктивом детям приходят кураторы. Они создают закрытые чаты, которые практически невозможно найти и отследить, находят самых внушаемых, вербуют их и через угрозы или манипуляции толкают на преступления или самоубийства уже в реальной жизни.
Что делать родителям? Совет Афанасьева:
Родители должны понимать главное: если их ребенок оказывается в самостоятельном и никем неконтролируемом интернет-потреблении в слишком раннем возрасте, то ни на какое «критическое мышление» им рассчитывать не стоит. Не он решает, что ему сегодня покажет лента, и первый раз попав в соцсети, дети сами деструктив не ищут, он их сам находит. После чего он многократно усиливается алгоритмами. Поэтому главный принцип такой – чем позже, тем лучше!
«Эффект соленого огурца»: почему меняются даже хорошие дети?
Самое страшное, что деструктив может прятаться в, казалось бы, безобидных чатах с одноклассниками.

Представьте: днем ребенок дружит и играет с ребятами. А вечером в том же классе, но уже в чате, все меняется. Те же дети травят кого-то, шутят грязно матерятся, унижают. Родители этого не видят. А ребенок оказывается в среде, где взрослых нет, где «правила игры» диктует толпа. Андрей Афанасьев называет это «эффектом соленого огурца».

Если обычный огурец положить в банку с рассолом, он тоже станет соленым. Так и ребенок: оказавшись в закрытой среде без защиты взрослых, он начинает вести себя агрессивнее, грубее, жестче. Он становится частью системы, даже если сам этого не хотел.
«Знаете, какое самое грязное место в интернете? Это не даркнет. Это детские чаты».
— Андрей Афанасьев.

Прим. ред.: Даркнет – скрытая часть интернета, куда нельзя попасть через обычный браузер или поисковик, преимущественно используется торговцами наркотиками, оружием, крадеными данными и т. д.

Что делать родителям? Совет Афанасьева:
Объясните ребенку разницу между живым общением и виртуальным. Между друзьями реальными и друзьями виртуальными. Кроме вас сейчас этого никто не сделает. Не думайте, что для детей интернет-общение – это сверхценность. Это не так, не нужно путать любовь с зависимостью. Смартфоны крадут у них детство, им больше не с кем гулять, дети мне сами несколько раз говорили об этом на встречах. Нужно как-то возвращать их в реальный мир.
Главный источник зла
За последние несколько лет главным каналом вовлечения детей в закрытые чаты стал мессенджер «Телеграм». Почему он опаснее других соцсетей? Чаты невозможно мониторить: ни родители, ни даже спецслужбы не видят и не могут отследить, что там пишут.

В закрытых каналах публикуют контент, который взрослые никогда не показали бы ребенку: кадры избиений, убийств, сцены насилия. Но страшное «кино» не главная цель. Главная – реклама наркотиков и оружия.

Как это работает? Принцип тот же, что у сообществ во «ВКонтакте», но в Телеграме всё быстрее и скрытнее. Ребенок из крупного канала с развлекательным контентом по ссылке попадает в «безобидный» канал, где «покажут правду», к примеру, публикуют кадры с последствиями употребления наркотиков. То есть преподносится как якобы профилактические посты о вреде наркотиков. Следующая ссылка открывает новый канал, в котором уже объясняют, как правильно употреблять запрещенные вещества. После этого в контактах у ребенка автоматически появляется бот, который дает прямые ссылки на наркомагазины или предлагает работу курьером.
Что делать родителям? Совет Афанасьева:
Легких денег не бывает в реальной жизни, и тем более их не бывает в интернете. Если вам предлагают легкий заработок выше среднего без специальных навыков, то это 100% мошенничество, или еще хуже. Такая «работа» может стать приманкой, средством шантажа для последующего вовлечения ребенка в еще более опасные схемы.
Квесты с уголовной статьей
С началом СВО в Телеграме активизировались вербовщики, которые вовлекают детей в протестную деятельность и диверсии. Они преподносят это как увлекательную игру и способ «проявить гражданскую позицию». Через специальные боты раздают задания, которые постепенно становятся всё опаснее: повесить ленточку, расклеить листовки («Безобидная акция»), сфотографировать здание, узнать график работ («Как в шпионском фильме»), написать угрожающее сообщение, сжечь флаг («Я делаю что-то важное»), подорвать стратегический объект. Ребенок не понимает, что его ведут к реальному уголовному делу, пока не становится слишком поздно.
Что делать родителям? Совет Афанасьева:
Мы живем в военное время, и об этом надо постоянно помнить. Многие специалисты сейчас говорят о таких феноменах, которых не было никогда раньше. Это террорист за деньги и террорист поневоле. Дети в силу возраста могут просто не понимать последствий тех заданий, которые они получают от незнакомца. Ребенок совершает глупость, которой его же потом начинают шантажировать, и это всегда игра на повышение. То есть каждое следующее задание гарантированно страшнее по последствиям, чем предыдущее. Причем предмет первоначального шантажа за первое задание часто может быть надуманным, но подросток этого не понимает, и совершает уже настоящее преступление. Поэтому главное правило – всегда говорить обо всем взрослым!
Денежная «мышеловка»
Многие дети хотят заработать. И мошенники этим пользуются, используя несколько схем.

Схема №1. Подработка с «легкими заданиями». В интернете публикуют объявления: «Заработок для подростков. Легкие задания. Оплата сразу». Ребенку, например, поручают размещать объявления о междугородних поездках в популярных сервисах, общаться с потенциальными попутчиками, принимать оплату на свою карту и переводить куратору.

По отдельности каждое действие кажется безобидным. Но в реальности ребенок становится звеном мошеннической цепи. Он помогает обманывать людей и осознает это, только когда полиция приходит к нему домой. Организатор, как правило, за границей. Ловят только исполнителей.

Схема №2. «Бегунки» за наличными. Подростку предлагают работу курьера: забирать деньги с указанных адресов, переводить их через банкомат, оставляя себе 5%. Звучит как легкие деньги.
На деле дети становятся «бегунками», забирая наличные, которые телефонные аферисты выманили у бабушек и дедушек. Ребенок становится соучастником грабежа. Таких «бегунков» вычисляют быстро, а наказывают строго.
«За такие преступления дети получают реальные сроки. Они идут по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Потому что бабушку они обманули далеко не на 500 рублей».
— Андрей Афанасьев.
Что делать родителям? Совет Афанасьева:
Легких денег в сети не бывает, как не бывает в ней больше и анонимности. Ни одна серьезная фирма никогда не будет искать работников в комментариях, так делают только мошенники. В силу возраста и юридической неосведомленности дети могут не догадываться о последствиях своих действий, но если начнут «работать», то они гарантированно будут, потому что все то, что кажется «анонимным» – прозрачно для правоохранителей. Объясните детям, что искать легкие деньги в сети опасно, нельзя верить никаким обещаниям! Сотни подростков уже сломали свою судьбу подобными заработками, пусть ваши дети не пополнят их ряды!
Сам по себе интернет – не друг и не враг. Это просто среда. Как и в реальном мире, где взрослый учит ребенка правилам безопасности, например, не идти в темный переулок с незнакомцем, так и в интернете он должен знать, где «темные переулки», в которые не стоит заглядывать. Задача взрослых не в том, чтобы отобрать смартфоны, компьютеры и планшеты, запрещая пользоваться социальными сетями, а научить видеть опасность.

Текст – Ляйсан Закирова.

Дизайн – Валерия Любина.

31.08.2026