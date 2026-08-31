За последние несколько лет главным каналом вовлечения детей в закрытые чаты стал мессенджер «Телеграм». Почему он опаснее других соцсетей? Чаты невозможно мониторить: ни родители, ни даже спецслужбы не видят и не могут отследить, что там пишут.



В закрытых каналах публикуют контент, который взрослые никогда не показали бы ребенку: кадры избиений, убийств, сцены насилия. Но страшное «кино» не главная цель. Главная – реклама наркотиков и оружия.



Как это работает? Принцип тот же, что у сообществ во «ВКонтакте», но в Телеграме всё быстрее и скрытнее. Ребенок из крупного канала с развлекательным контентом по ссылке попадает в «безобидный» канал, где «покажут правду», к примеру, публикуют кадры с последствиями употребления наркотиков. То есть преподносится как якобы профилактические посты о вреде наркотиков. Следующая ссылка открывает новый канал, в котором уже объясняют, как правильно употреблять запрещенные вещества. После этого в контактах у ребенка автоматически появляется бот, который дает прямые ссылки на наркомагазины или предлагает работу курьером.