Что делать родителям? Совет Афанасьева:
Легких денег в сети не бывает, как не бывает в ней больше и анонимности. Ни одна серьезная фирма никогда не будет искать работников в комментариях, так делают только мошенники. В силу возраста и юридической неосведомленности дети могут не догадываться о последствиях своих действий, но если начнут «работать», то они гарантированно будут, потому что все то, что кажется «анонимным» – прозрачно для правоохранителей. Объясните детям, что искать легкие деньги в сети опасно, нельзя верить никаким обещаниям! Сотни подростков уже сломали свою судьбу подобными заработками, пусть ваши дети не пополнят их ряды!