В Уфе ко Дню знаний обновят асфальт рядом с шестью школами

В Уфе продолжают обновлять дворы многоквартирных домов по программе «Дорога к дому». Ход работ и промежуточные результаты реализации программы обсудили сегодня на оперативном совещании в мэрии города.
Глава администрации Советского района Айдар Базгудинов сообщил, что в этом году по городской программе «Дорога к дому» в районе выполнен ремонт дорожного полотна на восьми участках. Общая площадь составляет свыше семи тысяч квадратных метров, уточнил глава района.
«В отдельных случаях программа „Дорога к дому“ синхронизируется с проектом „Дорога к знаниям“, что позволяет комплексно решать вопросы благоустройства и инфраструктуры. В рамках данного проекта ведутся работы по асфальтировке свыше 4600 кв. м вблизи шести образовательных организаций. Работы будут завершены к началу сентября», — сказал Айдар Базгудинов.
Программа «Дорога к дому» рассчитана на несколько лет и нацелена на поэтапный ремонт въездов во дворы и межквартальных проездов.
В 2026 году в Уфе по программе «Дорога к дому» запланировано отремонтировать более 80 участков. Как ранее сообщали в мэрии, при формировании списка адресов в первую очередь учитывался износ дорог, выбирались самые проблемные и запущенные участки.
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