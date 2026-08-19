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15:33 (UTC+5), 19 Августа 2026

В Уфе ко Дню знаний обновят асфальт рядом с шестью школами

Работы по благоустройству территорий ведутся в рамках городской программы «Дорога к дому», которая синхронизируется с проектом «Дорога к знаниям».

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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В Уфе продолжают обновлять дворы многоквартирных домов по программе «Дорога к дому». Ход работ и промежуточные результаты реализации программы обсудили сегодня на оперативном совещании в мэрии города.

Глава администрации Советского района Айдар Базгудинов сообщил, что в этом году по городской программе «Дорога к дому» в районе выполнен ремонт дорожного полотна на восьми участках. Общая площадь составляет свыше семи тысяч квадратных метров, уточнил глава района.

«В отдельных случаях программа „Дорога к дому“ синхронизируется с проектом „Дорога к знаниям“, что позволяет комплексно решать вопросы благоустройства и инфраструктуры. В рамках данного проекта ведутся работы по асфальтировке свыше 4600 кв. м вблизи шести образовательных организаций. Работы будут завершены к началу сентября», — сказал Айдар Базгудинов.

Программа «Дорога к дому» рассчитана на несколько лет и нацелена на поэтапный ремонт въездов во дворы и межквартальных проездов.

В 2026 году в Уфе по программе «Дорога к дому» запланировано отремонтировать более 80 участков. Как ранее сообщали в мэрии, при формировании списка адресов в первую очередь учитывался износ дорог, выбирались самые проблемные и запущенные участки.

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