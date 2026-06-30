В Уфе отремонтируют 80 самых проблемных дворовых проездов

Во всех районах Уфы в рамках программы «Дорога к дому» ремонтируют самые проблемные дворовые и межквартальные проезды, всего их в списке 80 — общей площадью более 64 тыс. кв. м, сообщили в мэрии. В Орджоникидзевском районе работы закончены (например, это участки по адресам: ул. Шота Руставели, 27; ул. 40 лет Октября, 5, 7 и 9; ул. Блюхера, 23/2 и 27/2; пр. Октября, 125, 127, 131 и 180).
В Октябрьском районе львиная доля ремонтируемых участков находится в Сипайлово, здесь работы также подходят к концу. В мэрии напомнили, что программа «Дорога к дому» запущена в этому году как часть комплексного развития городской инфраструктуры. Местами она синхронизируется с «Дорогой к знаниям» — по этой программе ремонтируют пешеходные подходы к школам и детсадам (в этом году их будет 49).
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