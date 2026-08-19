Радий Хабиров осмотрел в Агидели центральный парк

На реализацию проекта городской округ получил федеральный грант — около 45 млн рублей. При этом жители активно участвовали в планировании: они сами голосовали за территории для благоустройства и вносили предложения в концепцию. В итоге территорию не просто обновили, а превратили в единый многофункциональный комплекс. В 2021-2022 годах вместо футбольного поля появились многофункциональные спортивные площадки, амфитеатр, зона релакса, аптекарский огород, кафе. Далее – детская площадка, навес с качелями, музей под открытым небом, библиоплощадка, установили «Световой фонтан» с разноцветными светящимися шарами.

Концепция объединила разные зоны общим образом «волн» — не только реки Агидель, но и волн энергии, любви к родному городу, созидания. В малых архитектурных формах и направлениях пешеходных потоков это хорошо заметно. Тактильный сад — особое место с разными видами покрытий, чтобы можно было изучать текстуры, с информационными стендами о растениях. Ещё там есть «Кошкин дом» — небольшая избушка, куда горожане могут положить угощение для кошек.

Парк стал настоящим центром городской жизни. Здесь регулярно проходят мероприятия: фестивали, танцевальные конкурсы (например, «Танцы долголетия»), ретро-фестивали и встречи.

Глава администрации города Денис Ирназаров отметил, что в 2022 году победителем Всероссийского конкурса стал ещё один проект – «От истоков к современности – возрождение староречья Апаиш». Благодаря его реализации у горожан появился благоустроенный выход к старице реки Белой. Эта инициатива получила высокие оценки Минстроя России и вошла в реестр лучших практик благоустройства.