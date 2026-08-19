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13:23 (UTC+5), 19 Августа 2026

Радий Хабиров осмотрел в Агидели центральный парк

Сегодня в Агидели Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел парк «Волны Агидели». Это одно из первых общественных пространств в Башкортостане, благоустроенное в рамках проекта, победившего во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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На реализацию проекта городской округ получил федеральный грант — около 45 млн рублей. При этом жители активно участвовали в планировании: они сами голосовали за территории для благоустройства и вносили предложения в концепцию. В итоге территорию не просто обновили, а превратили в единый многофункциональный комплекс. В 2021-2022 годах вместо футбольного поля появились многофункциональные спортивные площадки, амфитеатр, зона релакса, аптекарский огород, кафе. Далее – детская площадка, навес с качелями, музей под открытым небом, библиоплощадка, установили «Световой фонтан» с разноцветными светящимися шарами.

Концепция объединила разные зоны общим образом «волн» — не только реки Агидель, но и волн энергии, любви к родному городу, созидания. В малых архитектурных формах и направлениях пешеходных потоков это хорошо заметно. Тактильный сад — особое место с разными видами покрытий, чтобы можно было изучать текстуры, с информационными стендами о растениях. Ещё там есть «Кошкин дом» — небольшая избушка, куда горожане могут положить угощение для кошек.  

Парк стал настоящим центром городской жизни. Здесь регулярно проходят мероприятия: фестивали, танцевальные конкурсы (например, «Танцы долголетия»), ретро-фестивали и встречи.

Глава администрации города Денис Ирназаров отметил, что в 2022 году победителем Всероссийского конкурса стал ещё один проект – «От истоков к современности – возрождение староречья Апаиш». Благодаря его реализации у горожан появился благоустроенный выход к старице реки Белой. Эта инициатива получила высокие оценки Минстроя России и вошла в реестр лучших практик благоустройства.

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